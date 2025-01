Réseau électrique: L’ONEE investira plus de 27 MMDH sur les cinq prochaines années

31/01/2025

Maximiser l'intégration des énergies renouvelables dans les provinces du sud et du sud-est

Le Maroc prévoit un investissement de plus de 27 milliards de dirhams (MMDH) pour renforcer son réseau électrique sur les cinq prochaines années, a fait savoir, mercredi à Casablanca, le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Tarik Hamane.Cet investissement vise à maximiser l'intégration des énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires, dans les provinces du sud et du sud-est, a précisé M. Hamane, lors de l’ouverture du Forum international des énergies, organisé par Industrie du Maroc Magazine, sous le thème "Pétrole, gaz, hydrogène, énergie renouvelable : quel mix énergétique pour une entreprise compétitive ?".Et de noter que ce projet vise à garantir la compétitivité de l'énergie renouvelable tout en réduisant les coûts et décarbonant l'économie dans le but de renforcer l'attractivité du Maroc pour des industries énergivores, comme la production de batteries et les Giga Factory.Il a par ailleurs présenté les grandes orientations de l’ONEE en matière d’énergie, soulignant que le Maroc, grâce à une stratégie engagée depuis 2009, est devenu un modèle en matière de transition énergétique, rapporte la MAP."Aujourd’hui, le Royaume atteint déjà une capacité installée de 44,3% en énergies renouvelables, soit environ 5.400 MW, répartis entre l’éolien (2.400 MW), l’hydraulique (2.100 MW) et le solaire (900 MW)", a-t-il fait valoir, ajoutant que des projets en cours de développement devraient rapidement permettre de dépasser l’objectif de 52%.M.Hamane a également insisté sur l’importance de la gestion de l’intermittence des énergies renouvelables et du développement du réseau électrique pour assurer une intégration optimale de ces sources d’énergie.Intervenant à la même occasion, le président-directeur général d'Industrie du Maroc, Hicham Rahioui Idrissi, a souligné l’importance de cet événement dans le contexte de la transition énergétique, rappelant que la stratégie énergétique du Maroc s’inscrit dans le cadre de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait du développement énergétique un pilier de modernisation et de souveraineté industrielle.M. Idrissi a également mis en avant le positionnement stratégique du Maroc sur le marché de l’hydrogène vert, rappelant la feuille de route nationale mise en place pour exploiter les opportunités industrielles et économiques en partenariat avec des acteurs mondiaux.En parallèle, le développement du gaz naturel avec des projets stratégiques comme le Gazoduc Maroc-Nigeria, a-t-il poursuivi, vise à renforcer la sécurité énergétique du Royaume tout en contribuant à l’intégration énergétique en Afrique de l’Ouest.Ce forum international a réuni plus de 600 participants, dont des experts et des décideurs, pour discuter des opportunités liées aux énergies renouvelables, à l'hydrogène vert et au gaz naturel dans le cadre de la stratégie énergétique ambitieuse du Royaume.Il vise à débattre des défis et des opportunités que représente la transition énergétique pour les entreprises marocaines, avec pour objectif d’explorer les moyens d’optimiser la consommation d’énergie des entreprises, d’améliorer leur efficacité énergétique et d’adopter des sources d’énergie plus propres.Les experts présents ont partagé leurs visions et identifié les leviers de croissance énergétique pour l’industrie, en explorant des thématiques telles que la résilience énergétique et les partenariats stratégiques, l'innovation dans l'efficacité énergétique et la compétitivité, l'hydrogène vert comme moteur de la transition, et la question de la transition énergétique inclusive et de l'impact territorial.