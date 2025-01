Reprise des vols internationaux à l'aéroport de Damas

07/01/2025

Les vols internationaux ont repris mardi dans une atmosphère de liesse à l'aéroport international de Damas, pour la première fois depuis la prise du pouvoir en Syrie par une coalition dirigée par des islamistes, qui a chassé le président Bachar al-Assad.



Un premier avion de la compagnie nationale Syrian Airlines a décollé pour Charjah, aux Emirats arabes unis, vers 11h45 locales (08h45 GMT), selon des correspondants de l'AFP.

L'avion avait été repeint aux couleurs du nouveau drapeau, celui du soulèvement contre le pouvoir de Bachar al-Assad, adopté par les nouvelles autorités.



Il s'agit du premier vol commercial international depuis le 8 décembre, date de la prise de Damas par des groupes armés emmenés par la formation radicale islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et la fuite du président déchu.

Un premier vol en provenance du Qatar depuis près de 13 ans a ensuite atterri vers 13h00 locales (10h00 GMT), selon les correspondants de l'AFP.



"Aujourd'hui marque un nouveau départ", a déclaré à l'AFP le directeur de l'aéroport, Anis Fallouh. "Nous avons commencé à accueillir les vols internationaux décollant et atterrissant à Damas", a-t-il ajouté.

Dans le hall des départs régnait une atmosphère de liesse, certains passagers faisant le signe de la victoire, selon les correspondants de l'AFP.



"L'aéroport est totalement différent du passé", sous le pouvoir précédent, affirme l'une d'entre eux, Amal Geroudy, 45 ans. "Les fonctionnaires nous traitaient avec condescendance, aujourd'hui (..) ils nous sourient".



"J'avais peur que l'aéroport reste fermé et que mon visa expire", ajoute cette femme qui va rejoindre sa famille aux Emirats.

L'agence officielle syrienne Sana a annoncé que "le premier avion syrien après la libération" a décollé avec "145 passagers à bord".



Dans le hall des arrivées, des Syriens chargés de ballons multicolores et de bouquets de fleurs attendaient des proches que certains n'avaient pas revus depuis des années.

Des passagers ont débarqué de l'avion venant du Qatar, le nouveau drapeau syrien sur les épaules, chantant en choeur "Lève la tête, tu es un Syrien libre", un refrain emblématique des opposants à Bachar al-Assad.



Certains se sont agenouillés et ont baisé le sol, selon un photographe de l'AFP.

La compagnie nationale du Qatar avait annoncé la reprise mardi de ses vols vers la capitale syrienne après quasiment 13 ans d'interruption.



L'aéroport, qui ne desservait qu'une poignée de destinations avant sa fermeture, avait recommencé à accueillir des avions chargés d'aide humanitaire depuis décembre, notamment en provenance de plusieurs pays arabes dont l'Arabie saoudite qui a établi un pont aérien.



La Jordanie a annoncé mardi avoir envoyé un "vol d'essai" à Damas pour préparer la reprise des liaisons entre Amman et Damas.

En outre, le 18 décembre, le premier vol domestique depuis la fuite du président déchu avait décollé du terminal de la capitale pour Alep dans le nord.



Les nouvelles autorités ont multiplié les gestes d'ouverture envers la communauté internationale et le chef de la diplomatie, Assaad al-Chaibani, mène une tournée arabe qui l'a déjà conduit aux Emirats et au Qatar, après une première visite en Arabie saoudite.