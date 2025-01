Reprise attendue de la croissance au premier trimestre 2025

Après une progression modérée de 3% à la fin de 2024

14/01/2025

L’économie nationale devrait

progresser de 3,5% au début de l’année, selon le HCP

L'économie marocaine devrait retrouver plus de dynamisme au début de 2025, a annoncé le Haut-Commissariat au plan (HCP) soulignant une modération de sa croissance à la fin de 2024.Selon les projections de l’institution publique, en rythme annuel, la croissance du PIB devrait s’accélérer à +3,5%, au terme du premier trimestre 2025. Les données recueillies suggèrent qu’elle aurait atteint 3% au quatrième trimestre 2024.Dans son récent point de conjoncture, le Haut-Commissariat précise toutefois que cette évolution ne sera possible que dans l’hypothèse où « les conditions climatiques s’orientent vers un régime plus pluvieux pendant la saison hivernale, avec des niveaux pluviométriques proches des normales saisonnières ».D’après le HCP, hors agriculture, la croissance de l’activité continuerait de dépasser les rythmes tendanciels post-Covid, mais se réajusterait progressivement, pour atteindre 3,7% au quatrième trimestre 2024 et 3,5% au premier trimestre 2025.Selon les projections des experts de l’institution dirigée par Chakib Benmoussa, la demande intérieure resterait le principal moteur de l’activité, avec une hausse de 5,4% au quatrième trimestre ; tandis que les dépenses de consommation maintiendraient leur dynamique, mais la croissance de l’investissement brut se modérerait, après la relance enregistrée au troisième trimestre.Induite par les gains liés aux mesures socio-fiscales appliquées aux employés des secteurs public et privé et à la décélération de l'inflation, « l'amélioration du pouvoir d’achat des ménages soutiendrait une augmentation des dépenses de consommation de 3,2% au quatrième trimestre 2024 et de 3,4% au premier trimestre 2025, en variations annuelles », prévoit le Haut-Commissariat dans son point de conjoncture.La même source indique que la hausse combinée des dépenses de biens et services et de fonctionnement impulserait la consommation des administrations publiques.Alors que les perspectives de modération de la demande étrangère, associées à la hausse anticipée des coûts salariaux, inciteraient les entreprises privées à limiter progressivement leurs projets d'équipement, le HCP s’attend en revanche à ce que les investissements des entreprises publiques dans les infrastructures liées à l'organisation des événements sportifs d’envergure et aux projets de dessalement de l’eau de mer conservent leur dynamique. Ce qui, explique-t-il, devrait favoriser une hausse de l'investissement brut de 9,8% au quatrième trimestre 2024 et de 8,8% au premier trimestre 2025, en variations annuelles.En ce qui concerne les échanges extérieurs, leur contribution à l’activité resterait négative au cours de cette période, mais pèserait moins lourdement sur l’activité au début de 2025.Des projections du HCP, il ressort qu’en volume, les exportations connaîtraient une légère accélération, affichant un accroissement de 7,1% au premier trimestre 2025, après +6,2% au trimestre précédent ; tandis que « la croissance des importations serait moins soutenue qu’à la mi-2024, sur fond de la modération de la demande intérieure ».Quant aux tensions inflationnistes, elles resteraient contenues, avec une augmentation des prix à la consommation de 0,7% au quatrième trimestre 2024, après +1,3% au trimestre précédent.Selon les explications de l’institution publique, « cette évolution, attribuable, en partie, à un effet de base élevé, aurait résulté d’une hausse de 0,7% au lieu de +1,4% des prix des produits non-alimentaires et de 0,7% au lieu de +1% des prix des produits alimentaires ».A l’inverse, le Haut-Commissariat estime que l’inflation sous-jacente aurait évolué à un rythme légèrement supérieur à celui réalisé un trimestre auparavant, soit +2,5% au lieu de +2,3%, se situant pour le quatrième trimestre consécutif au-dessus de l’inflation globale.Cette évolution serait justifiée par « la hausse des prix des produits alimentaires non frais, mais également par l’augmentation de 1,4% et 0,6% de ceux des services et des produits manufacturés », a-t-il conclu.