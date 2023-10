Report du Festival international de cinéma et mémoire commune

30/09/2023

Le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix a annoncé le report de la 12e édition du Festival international de cinéma et mémoire commune, prévue initialement à Nador du 23 au 28 octobre, au 11-17 décembre 2023, et ce suite au séisme d'Al Haouz.

Le programme initial ainsi que toutes les rubriques prévues antérieurement seront maintenus, cette édition étant placée sous le thème "Remigration et mémoire", avec la Chine en tant que pays invité d'honneur, indiquent les organisateurs du festival dans un communiqué.

La cérémonie d'ouverture verra la remise du prix "Mémoire pour la démocratie et la paix", décerné chaque année par le Centre à des personnalités internationales œuvrant pour la promotion des droits de l'Homme, de la paix et de la démocratie à l'échelle mondiale, ajoute-t-on de même source.

Par ailleurs, le festival prévoit une conférence sur la "Remigration et mémoire", une leçon de cinéma menée par le réalisateur bulgare Georgi Balabanov, en plus d'ateliers destinés à former les jeunes sur l'écriture scénaristique et la réalisation de films par smartphone.

Au programme, figure également la projection de 27 films de la compétition officielle en présence de leurs réalisateurs, et de cinq films marocains hors compétition, suivies de débats avec les réalisateurs après la projection des films.

En marge du festival, des rencontres quotidiennes ouvertes avec des figures du cinéma et de la culture seront organisées, offrant un espace d’échange autour de leurs expériences personnelles lors de soirées artistiques et culturelles.



Bouillon de culture

Aide



Une aide globale de 3,5 millions de dirhams (MDH) sera allouée à trois cinémas par la Commission d'aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, a annoncé mardi le Centre cinématographique marocain (CCM)

Cette décision a été prise au terme des délibérations de la Commission qui a ainsi décidé d'attribuer une aide à la modernisation au cinéma "Mégarama" (Salle 10) (Casablanca - 1,5 MDH), précise le CCM dans un communiqué. S’agissant de l’aide à la numérisation, la Commission a décidé d’accorder une aide au cinéma "Rif" (Grande Salle) (Tanger - 1 MDH) et au cinéma "CINEATLAS Corniche" (El Jadida - 1 MDH), relève-t-on.

Par ailleurs, la Commission a convenu d'accorder la deuxième tranche de l'aide à la modernisation à la salle de cinéma "Dawliz" à Meknès (Session 2019), fait savoir le communiqué.

La Commission d'aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma a tenu lundi sa première réunion au titre de l'année 2023, sous la présidence de Mohamed Khouna et en présence des membres Samira Himeur, Amina Saibari, Khadija Laabid, Dalal Seddiki, Hassan Belkady, Ahmed Larhmam et Abdilah Zirat, conclut la même source.