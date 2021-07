Report des activités, festivités et cérémonies prévues à l'occasion de la Fête duTrône

Communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie

25/07/2021

Voici un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie :

"Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'en prenant en considération la poursuite des mesures préventives imposées par l'évolution de la situation sanitaire, il a été décidé le report de toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l'occasion du 22ème Anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.



Ainsi, il a été décidé le report de la cérémonie de réception que préside S.M le Roi, que Dieu le préserve, en cette glorieuse occasion, la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils et la cérémonie d'allégeance à Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, et de tous les défilés et manifestations auxquels assistent un grand nombre de citoyens.



En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, adressera un discours à Son peuple fidèle.



Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, Lui accorder longue vie et Le garder pour le bien de Son peuple fidèle. Puisse-t-Il combler le Souverain en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de tous les membres de l'Illustre Famille Royale. Dieu l'audient, exauce les vœux de ceux qui l'implorent".

S.M le Roi approuve la nomination de responsables judiciaires

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a donné son approbation Royale pour la nomination de responsables judiciaires dans plusieurs juridictions du Royaume.



Ces nominations concernent 104 fonctions de responsabilité judiciaire, soit 46,22% de l'ensemble des responsabilités judiciaires, a indiqué un communiqué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.



A cet effet, 47 magistrats se sont vu attribuer des postes de responsabilité pour la première fois, tandis que trois autres en occupaient déjà auparavant.