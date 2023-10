Report de la reprise de la Botola Pro D1

13/10/2023

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé le report de la reprise des compétitions de la Botola Pro D1, après la trêve internationale, aux 27, 28 et 29 octobre courant.



Cette décision a été prise afin de permettre aux sociétés d'entretien de réhabiliter la pelouse de plusieurs stades, en prévision de la période hivernale de la saison sportive en cours, a indiqué la LNFP dans un communiqué publié sur son site internet.



Le report de la reprise des compétitions a également été imposé par "la participation du Wydad Casablanca à la Super Ligue africaine, qui se traduira par une accumulation des matchs reportés du WAC, pouvant engendrer des déséquilibres dans la programmation des journées du championnat", a ajouté la même source.



A cet égard, l’instance a affirmé que "la Ligue nationale de football professionnel cherche toujours à maintenir le principe de l'égalité des chances entre les clubs et à équilibrer les jours de repos entre les matches, comme le stipulent les règlements des compétitions et en tenant compte de ce qui précède".



Il convient de rappeler qu’après six journées disputées de la Botola, la première place au tableau du classement revient à la Renaissance de Berkane avec un total de 14 pts. Quant au deuxième poste, il est occupé par le Wydad de Casablanca qui cumule 13 unités à son compteur, alors que le Raja et le Maghreb de Fès complètent le podium, en partageant la troisième loge avec 12 points chacun.

Et c’est le Youssoufia de Berrechid, un promu à la cour des grands, qui ferme la marche avec un point.

Divers

EN U17

L'équipe nationale du Maroc U17 a battu son homologue de la Corée du Sud par 3 buts à 2, en match amical de football, mercredi à Marbella, en Espagne.

Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Omrane Nazih (7e), Mohamed Hamouni (56e) et Mehdi Agoumi (63e).

Ce match amical s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Onze national à la phase finale de la Coupe du monde, prévue en Indonésie.



DTN

La Direction technique nationale (DTN) a organisé des formations spéciales pour les gardiens de but en quatre paliers "Initiateur", "niveau I", "niveau II" et "Pro".

Les formations "Initiateurs" et "niveau I" se déroulent dans les différentes ligues régionales, a indiqué la Fédération royale marocaine dans un communiqué publié sur son site internet, précisant qu’une formation pilote a eu lieu à la Ligue régionale Souss-Massa au profit de 25 candidats et une autre pour le "niveau I" a été dispensée à la ligue Chaouia, également au profit de 25 candidats.

Les formations de "niveau II" et "PRO" débuteront au mois de décembre au Complexe Mohammed VI de football à Salé, selon la même source.

L’objectif de ces formations est de mettre en œuvre la vision de la DTN ainsi que les principes de formation des gardiens de but et le rôle de l’entraineur des gardiens de but dans le football moderne, a relevé l’instance fédérale.

La DTN ambitionne de lancer une quinzaine de formation toutes catégories confondues d’ici au mois d’avril 2024.