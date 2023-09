Report de la 33ème édition du Tour du Maroc cycliste

15/09/2023

Le bureau directeur de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) a décidé de reporter la 33è édition du Tour du Maroc cycliste, qui devait se tenir du 14 au 23 septembre sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, suite au séisme qui a frappé, vendredi dernier, plusieurs régions du Royaume.

Cette décision, prise à l'issue d'une réunion du bureau directeur de la Fédération, tenue mardi soir à Laâyoune, intervient alors que toutes les dispositions organisationnelles, logistiques et sécuritaires ont été prises pour la tenue de cette manifestation cycliste internationale, placée sous l'égide de l’Union cycliste internationale (UCI) avec le soutien du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité national olympique marocain (CNOM), indique la FRMC dans un communiqué.

Selon la même source, les membres du bureau directeur de la Fédération ainsi que l'ensemble des composantes de la caravane du tour, qui compte plus de 400 personnes de différentes nationalités, se sont dits profondément affligés par cette catastrophe naturelle, exprimant leurs sentiments de compassion aux familles des victimes et implorant le Tout-Puissant d'accorder prompt rétablissement aux blessés.

Les membres du bureau directeur ont également exprimé leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI qui ne cesse d’entourer de Sa Haute sollicitude les blessés et les familles éplorées, saluant hautement les initiatives et les Hautes Orientations Royales visant à alléger les effets de ce violent séisme.

Cette 33è édition devait connaître la participation de 20 sélections et équipes professionnelles étrangères, qui sont arrivées à Laâyoune dès le 7 septembre.

Dans le même contexte, le bureau directeur de la FRMC, qui s'inscrit dans les efforts visant à venir en aide aux personnes touchées par ce séisme, a pris une batterie de mesures, en particulier la contribution au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre.

Par ailleurs, le président de la FRMC, Mohamed Belmahi, a été reconduit à son poste pour un nouveau mandat, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire et élective, tenue mardi à Laâyoune.



Assemblée de la FRMR



Le bureau directeur de la Fédération Royale marocaine de rugby tiendra une assemblée générale extraordinaire, le 16 septembre à l’Institut national de formation des cadres Moulay Rachid à Salé.

Cette assemblée, prévue à 11h00, sera consacrée à l’amendement des dispositions relatives à la représentativité lors des assemblées générales de la Fédération, en intégrant les clubs de rugby à VII au même titre que les clubs du rugby à XV.

Selon un communiqué de la Fédération, cette assemblée intervient en application des recommandations de la commission tripartite (Département de tutelle, Comité national olympique marocain et Rugby Afrique), visant à lever la suspension de l’adhésion du Maroc aux Fédérations internationale et africaine et à permettre aux sélections nationales de participer aux compétitions internationales et continentales.



CAN 2023



Le gouvernement ivoirien a assuré, mercredi, que les installations prévues pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui se tiendra dans le pays début 2024, ne sont pas mises en cause, après l'interruption la veille du match amical Côte d'Ivoire-Mali en raison d'une pelouse détrempée.

Mardi soir, de fortes pluies orageuses se sont abattues sur Abidjan, rendant totalement impraticable la pelouse du stade Alassane Ouattara à Ebimpé dans le nord de la ville et obligeant les arbitres à arrêter le match à la pause (0-0).

"Les installations de ce stade, homologuées par la Confédération africaine de football (CAF), ne sont pas à ce stade mises en cause", a affirmé le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, assurant qu'il n'était pas nécessaire de prendre des "sanctions".

"C'est une chance que cela soit arrivé. Une réunion a eu lieu ce matin et (...) les correctifs seront apportés afin de tenir compte de cette pluie qui est exceptionnelle", a poursuivi M. Coulibaly, cité par des médias.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir début 2024, afin d'éviter que les matches aient lieu en pleine saison des pluies.

Selon le porte-parole du gouvernement, les intempéries de mardi soir "justifient l'organisation de cette compétition en janvier, mois où il pleut le moins dans le pays".