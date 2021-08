Report de l'édition 2021 du Festival Visa for Movie Rabat

05/08/2021

L' édition 2021 du Festival Visa for Movie Rabat, initialement prévue du 04 au 08 août, a été reportée à une date ultérieure, ont annoncé, mardi, les organisateurs. "Face à la situation pandémique liée à la Covid-19 et par mesure de précaution, nous avons décidé en collaboration avec la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra de reporter l'édition 2021 du Festival Visa for Movie à une date ultérieure", indique l'Association du Festival international de cinéma d'auteur de Rabat dans un communiqué. "La santé du public est notre unique priorité. C'est évidemment une décision difficile à prendre, mais les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour que cet évènement se déroule en toute sérénité", a-t-on expliqué. Saluant le public de Visa for Movie ainsi que les autorités locales pour leur accompagnement de "longue date" et leur soutien renouvelé pendant cette période compliquée, la même source a souligné sa volonté de faire de cet évènement une réussite. La date de l’évènement sera annoncée ultérieurement, a conclu le communiqué.