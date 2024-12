Repli du commerce des produits ligneux et papetiers à l’échelle mondiale

Produits forestiers mondiaux

18/12/2024

Les échanges papetiers continuent de décroître sous la pression des médias numériques

D’après les faits et chiffres de 2023 sur les produits forestiers mondiaux, publiés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le commerce international des produits ligneux et papetiers a enregistré une nette baisse par rapport aux niveaux inédits de 2021 et 2022.« Le commerce des produits ligneux et papetiers dans le monde a chuté de 12%: en 2023, la valeur des exportations s’est établie à 482 milliards d’USD, soit une régression de 64 milliards », a annoncé l’institution onusienne dans l’édition 2023 de son rapport.L’organisation internationale note toutefois que « ces chiffres restent supérieurs à la valeur record des échanges internationaux datant d’avant 2021 », alors que la valeur commerciale a diminué plus rapidement que les quantités échangées. Ce qui, d’après les explications de la FOA, traduit un fléchissement des prix des produits forestiers en 2023, dans un contexte de ralentissement général de la croissance économique.Dans son rapport, l’institution souligne aussi que les échanges papetiers continuent de décroître sous la pression des médias numériques. En effet, « les médias numériques continuant de se substituer à la presse écrite, la production mondiale de papier et de carton a baissé de 3% », a-t-elle expliqué.Pour le directeur de la Division des forêts de la FAO, Zhimin Wu, «nous observons là une conjonction de facteurs: la production et les échanges refluent en raison d’une déstabilisation mondiale de la chaîne d’approvisionnement, d’un ralentissement de la demande et de restrictions commerciales, conjugués à un tassement à plus long terme qui touche notamment la production et le commerce de papier dans le monde, sous l’effet de la progression du numérique».Toujours selon le rapport, en 2023, les données recueillies montrent que la production et les échanges de la plupart des principaux produits ligneux ont accusé une baisse à l’échelle mondiale, à l’exception des panneaux à base de bois, dont la production a enregistré une croissance marginale.En ce qui concerne le bois rond industriel destiné à un usage autre qu’énergétique, son extraction à l’échelle mondiale a régressé de 4% pour s’établir à 1,92 milliard de m3 ; tandis que les échanges internationaux ont reculé de 13% pour atteindre 100 millions de m3 (au plus bas depuis 2009).S’agissant du bois de sciage, les chiffres font état d’une diminution de la production dans les cinq régions du monde au cours de l’année écoulée. D’après la FAO, « la production mondiale de bois de sciage a fléchi de 4% pour s’établir à 445 millions de m3 (au plus bas depuis 2014), et la contraction du commerce international a été deux fois plus importante: 129 millions de m3 de bois de sciage ont été échangés, soit une baisse de 8 pour cent (au plus bas depuis 2014) ».Quant aux panneaux à base de bois, l’analyse des chiffres fait ressortir une augmentation de la production mondiale d’1% seulement pour atteindre 381 millions de m3. L’organisation explique cette variation par la hausse de la production dans la région Asie et Pacifique, qui a contrebalancé la diminution dans d’autres régions.L’institution constate cependant que « le commerce international de panneaux à base de bois a connu une évolution à la baisse, à l’image d’autres produits: il s’est établi à 84 millions de m3 (au plus bas depuis 2016), soit une diminution de 7% ».Dans son rapport, la FAO annonce par ailleurs que la production mondiale de pâte de bois a reculé de 2% et est tombée à 193 millions de tonnes, alors que les échanges de pâte de bois ont en revanche enregistré une croissance de 3% pour atteindre le niveau record de 71 millions de tonnes.D’après elle, en 2023, la production papetière mondiale a de son côté reculé de 3% pour s’établir à 401 millions de tonnes tout comme les échanges ont baissé de 7% pour atteindre 104 millions de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis 2010.Dans le même temps, la production mondiale de papier graphique a chuté de 9% tandis que les autres types de papier et le carton ont enregistré une baisse moindre, de 3%, alors que la production de papier graphique a atteint son niveau le plus bas depuis 1987 : 84 millions de tonnes.Sous l’effet essentiellement de la demande induite par les cibles établies par les pays en matière de bioénergie, la production a enregistré une remarquable hausse dans les dernières décennies. « Cependant, la croissance s’est interrompue pour la première fois en 2023, ce qui s’est traduit par un tassement de la production (2%) et des échanges (5%) », a fait remarquer l’organisation notant que la production mondiale a atteint 47 millions de tonnes au cours de l’année dernière.Enfin, les premières données publiées sur les produits en bois d’ingénierie montrent qu’en 2023, la production mondiale de bois lamellé de placage, de bois lamellé-collé et de bois lamellé-croisé a atteint respectivement 4 millions de m3 dont 1 million de m3 exportés, 7 millions de m3 (2 millions de m3 exportés) et 1 million de m3 (0,6 million de m3 exporté). Quant à la production de poutrelles, elle s’est élevée à 1 million de tonnes dont 0,3 million de tonnes exportées.