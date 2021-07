Repli de la demande bancaire de 8 MMDH

Les injections hebdomadaires à travers les avances à 7 jours sur le marché monétaire ont reculé de 8 milliards de dirhams (MMDH) à 28,4 MMDH au terme de la semaine allant du 02 au 08 juillet, selon Attijari Global Research (AGR).



Le marché monétaire maintient son équilibre au cours de cette semaine grâce à la fois à l'interventionnisme de Bank Al-Maghrib (BAM) et au dynamisme des placements du Trésor, indique AGR dans son "Hebdo Taux" de la semaine du 02 au 08 juillet. BAM stabilise son intervention via les pensions livrées et les prêts garantis à 43,5 MMDH, fait savoir la même source.



Dans ces conditions, les taux interbancaires évoluent en ligne avec le taux directeur à 1,5%, tandis que les taux MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) reculent autour de leur moyenne annuelle, soit 1,42%. Par ailleurs, l'encours moyen quotidien des injections à blanc et avec prise en pension du Trésor accélère sa progression grâce à la situation confortable des finances publiques. Celui-ci s'établit à 13,2 MMDH par rapport à 10 MMDH une semaine auparavant.