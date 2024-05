Repenser le développement urbain intelligent dans une optique durable et inclusive

La 8ème édition Casablanca Smart City 2024 prévue les 5 et 6 juin 2024 à Casablanca

23/05/2024

La 8ème édition de Casablanca Smart City sera tenue les 5 et 6 juin 2024 à l'église du Sacré-Cœur de Casablanca, dans un contexte marqué par une métropolisation rapide et des défis urbains croissants, a annoncé dans un communiqué Casablanca Events & Animation, organisateur de l'évènement.



Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet évènement tenu sous le thème "Du citoyen Smart à la métropole Smart" se présente comme une plateforme essentielle pour repenser le développement urbain intelligent dans une optique durable et inclusive, en alignement avec les objectifs de développement durable (ODD).



"Face à des défis tels que la rareté du foncier, le stress hydrique, la consommation énergétique et le changement climatique, il devient crucial de développer des solutions urbaines mieux adaptées et plus performantes, tout en orientant les approches technologiques pour intégrer pleinement la dimension humaine dans la planification et la gestion urbaine d'une métropole", a fait savoir le communiqué.



Cette intégration exige non seulement le développement physique des infrastructures et des services, mais également le rehaussement de la résilience humaine par le biais des technologies innovantes, ce qui explique le choix du thème : "Du citoyen Smart à la métropole Smart", précise la même source.



"Casablanca Smart City 2024 s'engage à repenser le concept de "smartness" au cœur de la ville intelligente, en mettant l'accent sur l'humain et la durabilité. Cette édition offre une opportunité unique de partager des connaissances, d'échanger des expériences et de co-créer des solutions innovantes pour les défis urbains contemporains", affirme le directeur général de Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri, rapporte la MAP.



De son côté, le directeur de la School of Architecture, Planning and Design à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et président du comité scientifique de cette édition, Hassan Radoine, souligne l’importance de la métropolisation au Maroc. "Face à l’expansion métropolitaine, il devient essentiel d’orienter ce phénomène de manière à ce qu’il soit résilient et durable. Pour ce faire, un monitoring intelligent et continu de la performance urbaine est essentiel. Cette approche mesurée permet de prioriser le bien-être des citoyens tout en maintenant un équilibre entre la croissance continue et l’impact environnemental", a-t-il dit.



Casablanca Smart City 2024 offrira également un espace d’exposition qui servira de carrefour géographique entre les quatre continents, favorisant ainsi les échanges et les partenariats entre les acteurs locaux et internationaux. Un village dédié aux start-up sera aménagé, mettant en lumière les projets innovants conçus par les jeunes entrepreneurs dans le domaine de la ville intelligente.



Cet événement national réunira chercheurs, décideurs, innovateurs et citoyens pour favoriser le partage de connaissances et d'expériences, ainsi que la co-création de solutions novatrices adaptées aux besoins spécifiques du contexte marocain et international.



Casablanca Smart City vise à dessiner les contours d'une nouvelle ère de développement urbain, où le bien-être des citoyens et la préservation de l'environnement sont au cœur des priorités.



Le programme de cette édition repose sur des axes thématiques solides, à savoir : "E-Gouvernance et planification métropolitaine participative : Explorer des modèles de gouvernance inclusive et participative pour une planification urbaine adaptée aux besoins des citoyens", "Services Smart citoyen : Mettre en avant les solutions numériques et les services innovants qui améliorent la qualité de vie des habitants et favorisent leur implication dans la vie urbaine".



Il s'agit également des thèmes: "Données urbaines et Monitoring Smart d’une métropole : Analyser l'importance de la collecte et de l'analyse des données urbaines pour une gestion intelligente de la métropole et pour répondre efficacement aux besoins des citoyens", "Technologies Smart de la métropole Smart : Présenter les avancées technologiques et les solutions innovantes qui contribuent à la transformation des métropoles vers des écosystèmes urbains durables", et "Gestion citoyenne intelligente des ressources métropolitaines : Explorer des approches participatives pour la gestion durable des ressources telles que l'eau, l'énergie, les déchets et les matériaux".



Le public est invité à découvrir le programme complet de Casablanca Smart City 2024 et à s'inscrire dès maintenant sur le site web de l'événement (www.casablancasmartcity.com).