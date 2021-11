Réouverture du point frontalier d’El Guerguarat devant les passagers

10/11/2021

Suite à la décision des autorités marocaines de lever le couvre-feu sur l’ensemble du territoire national, le point frontalier d’El Guerguarat a été ouvert devant les passagers de et vers la Mauritanie et les pays d’Afrique subsaharienne. Cette décision intervient après que les mesures de précaution visant à endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19 avaient imposé sa fermeture face aux personnes, n’autorisant que le passage des marchandises. Cette décision a été rendue publique mardi et concerne tous les voyageurs marocains, mauritaniens ou de toute autre nationalité. El Guerguarat est considéré comme le passage frontalier le plus important du continent africain, tant par sa position stratégique que par le fait qu'il est l'artère économique la plus importante de l’Afrique. Et ce malgré les tentatives des autorités algériennes de le concurrencer en créant un passage terrestre avec la Mauritanie. Ce dernier n’est relié ni à une route bitumée ni à une plateforme économique, ce qui en fait juste un point de passage perdu dans une zone aride du vaste Sahara.