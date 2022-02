Réouverture des stades au public: Une décision salutaire

27/02/2022

Des acteurs sportifs ont salué la décision du gouvernement permettant le retour du public aux stades après une absence de près de deux ans en raison de la pandémie du coronavirus, notant que cela redonnerait de l’élan au football national.



Ces acteurs ont été unanimes à souligner, dans des déclarations à la MAP, que cette réouverture des stades est symbolique à bien des égards, en ce sens qu'elle démontre la capacité du Maroc à gérer avec succès cette crise sanitaire d’ampleur mondiale, notant la nécessité d'intensifier les efforts de toutes les composantes pour la réussite de cette opération.



ja de Casablanca, Redouan Tantaoui, a fait savoir que le retour du public aux enceintes sportives est susceptible de créer une bonne ambiance dans les terrains, ce qui encouragera les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, en plus de contribuer au budget des équipes par le biais de la billetterie. Le président de la Renaissance Zemamra (RCAZ), Nabil Belkhadir, a, de son côté, indiqué que son équipe a besoin de son public qui la soutient moralement et financièrement.



Il a relevé que la RCAZ est impatiente d’accueillir son public, notamment après la rénovation de son stade, ajoutant que la présence des supporters incitera davantage l’équipe pour revenir au-devant de la scène.De son côté, l'ancien international marocain Mohcine Yajour, qui a rejoint récemment la Renaissance de Zemamra, a salué cette initiative, notant qu'"il est impossible de jouer au foot devant des gradins vides, car le public pousse les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes". "C'est une décision judicieuse qui a réchauffé le cœur de toutes les composantes de la famille footballistique marocaine", a commenté, pour sa part, l'entraîneur du Difaâ El Jadida (DHJ), Abdelhak Benchikha, considérant que le retour du public signifie également une sortie progressive des affres du Covid, qui a privé les clubs nationaux de leurs supporters depuis deux années environ.



"Le spectacle que produit le public dans les gradins me manque énormément", a confié le coach algérien, notant que le public doukkali est d'un grand apport pour son équipe. Pour sa part, Rachid El Houmidi, supporter du DHJ, a indiqué que la famille du ballon rond national attendait impatiemment cette décision, formulant le vœu de voir les supporters respecter les dispositions réglementaires et les mesures de prévention contre le Covid-19 et éviter tout acte de violence ou de hooliganisme. Le gouvernement a décidé jeudi la réouverture des stades devant le grand public, tout en appelant la FRMF à prendre toutes les dispositions et mesures susceptibles d'assurer la mise en œuvre de cette décision.

Divers

Futsal

La sélection nationale de football en salle des moins 23 ans effectue un stage de préparation du 27 février au 4 mars, à huis clos au Complexe Mohammed VI à Maâmoura (près de Salé). Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football, publié sur son site web, dix sept joueurs ont été convoqués à ce stage, à savoir : Cheridou Mohamed (AS Khabazat Kenitra), Boudfiri Oussama (Raja Cercle Municipalité Agadir), Messaoudi Ilyas (AS Faucon Agadir), El Idrissi Otmane (Loukous Ksar El Kabir), Sena Mouad (AS Khabazat Kenitra), Rabou Mustapha (Club Sportif BeniBouayach), Benkaddour Soufiane (DinaKenitra), Malihi El Houssain (Club Chabab Wifaq Sportif Casa), Zouaki Bilal (AS Lion Chaouiya), Kamal Mohamed (Dina Kenitra), Lahrach Abdelatif (Ajax Tetouan), Benmeskine Amine (Ajax Marrakech), El Harti Lahcen (Dynamo Kenitra), Assadik Ilyass(Beni Bouayach), KabliBouchaib (AS Lamzamza Settat),El Moussali Mohamed (Club Chabab Wifaq Sportif Casa) et Hajine Aymane (Club Fethi sportif Settat).



Stage

L’équipe nationale des moins de 17 ans effectuera un stage de préparation du 28 février au 4mars, à huis clos au Complexe MohammedVI de football, à Maâmoura. Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), publié sur son site web, ce stage s’inscrit dans le cadre de la préparation des prochaines échéances sportives. Vingt-six joueurs ont été convoqués à ce stage, en l’occurrence : Aymane Nayer (FUS Rabat), Salahddin Sahib (AS FAR), Omrane Saddiki (AS FAR), Sifeddine Chlaghmou (AS FAR), Taha Belghouzil (Académie MohammedVI), Hatim Laoufir(Académie MohammedVI), AdameChakir(Académie MohammedVI), FouadZehouani (Académie MohammedVI), Adame Hanin (FUS Rabat), Hamza Ajalid (FUS Rabat), Adnane Ahmar (Raja Casablanca), Oussama Hamdaoui (Raja Casablanca), Anouar Benfaida (Chabab Mohammedia), Hamid Ait Boudal (Académie Mohammed VI), Adam Allal (Académie Mohammed VI), Mohamed Kebdani (AS FAR), Ismail Bakhti (AS FAR), Mohamed Bitah (Chabab Mohammedia), Mouad Boughizane (AS FAR), Mohamed Khoutoun (Académie Mohammed VI), Said Rifai (Académie MohammedVI),RayanByad (Académie Mohammed VI), Houssam Benrbib (Olympic Safi), Hamza Moutawakil (AS FAR), Oussama Madkour (Raja Casablanca) et Abdelhamid Maali (Ittihad Tanger).



Championnat D2

Voici les résultats complets des matches de la 21è journée de la Botola Pro D2 de football:

OD-CJBG : 0-0

TAS-MAT : 0-0

RAC-UTS : 0-2

JSM-RCAZ : 1-0

SM-RBM : 0-0

ASS-USMO: 1-1

CAK-IZK: 3-1

KACM-WAF: 1-0



Classement :

1-MAT: 45 pts

2-UTS: 38 pts

3-RBM: 33 pts

4-SM : 31 pts

-JSM : 31 pts

6-RCAZ : 30 pts

7-OD : 29 pts

8-IZK : 28 pts

9-ASS: 27 pts

10-CJBG: 26 pts

11-TAS: 25 pts

-CAK: 24 pts

13-RAC: 24 pts

14-WAF: 22 pts

15-USMO: 20 pts

16-KACM: 10 pts