Rentrée scolaire le jeudi 5 septembre

02/09/2019 Libé

Les cours démarreront effectivement le 5 septembre prochain pour les trois cycles de l'enseignement (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) et les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur, a indiqué le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère précise que les cadres et fonctionnaires de l'administration pédagogique et du corps d’inspection, les cadres chargés de la gestion des services financiers, les cadres d’orientation et de planification pédagogique, et de soutien administratif, pédagogique et social et les cadres administratifs communs, tous grades confondus, rejoindront leurs postes de travail le 3 septembre 2018, tandis que le corps enseignant rejoindra son poste le 4 septembre.

A cette occasion, le ministère affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l'opération, l’accueil et l'orientation des élèves et leurs parents, ainsi que pour la mise à niveau des établissements scolaires, l'ouverture des cantines scolaires et des internats et la mobilisation des ressources humaines.

Divers

Drogue



Les éléments de la police judiciaire du district de Berrechid ont arrêté, vendredi, deux suspects, dont l’un fait l'objet de quatre avis de recherche au niveau national pour trafic de drogue et vol, pour leur implication présumée dans un réseau criminel, spécialisé en vol de voitures et trafic de drogue.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que d’après les premiers éléments de l’enquête, les deux individus arrêtés sont soupçonnés d’implication dans le vol de deux véhicules, les 23 et 28 août, qu’ils ont remis à un individu, lui aussi recherché pour des affaires de trafic de drogue et de psychotropes, dans les environs de Nouaceur.

Les opérations de recherches menées dans le cadre de cette affaire dans la région de Deroua, dans les environs de Casablanca, ont permis de retrouver un véhicule volé, lequel contenait des outils qui auraient été utilisés pour commettre le crime, à savoir l’équipement de remorquage et de fixation des plaques, ainsi que des outils de mécanique, poursuit la DGSN.

Par ailleurs, près de 200 g de cannabis, 77 pilules d’ecstasy et une arme blanche ont été saisis lors de l’arrestation des deux suspects.



Arrestation



Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté, samedi, un individu, âgé de 32 ans, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de vols multiples avec effraction dans des locaux commerciaux, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de sûreté ont interpellé le mis en cause, qui résidait en Espagne avant d'être refoulé après avoir purgé une peine de prison pour vol, en se basant sur des informations fournies par deux gardiens de nuit, après qu'il a été soupçonné d’avoir commis des vols, précise la DGSN dans un communiqué.

Le suspect a été appréhendé en possession d'objets métalliques qui auraient servi à casser les serrures de commerces pour commettre ces vols, selon la même source.

Les enquêtes et les investigations menées ont révélé l'implication du prévenu dans des vols avec effraction de magasins, tard dans la nuit, dont un vol visant une droguerie en juillet dernier, poursuit la même source, relevant que le suspect a jeté l'argent volé sur la voie publique, après qu'il n'a pas réussi à accomplir son acte.