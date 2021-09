Rentrée scolaire: Une série de mesures pour assurer le démarrage effectif au 1er octobre

12/09/2021

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, vendredi, que plusieurs mesures pédagogiques et organisationnelles ont été prises en prévision du démarrage effectif des cours le 1er octobre.



Ces mesures concernent les départements de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la formation professionnelle, a indiqué le ministère dans un communiqué.



S'agissant de l'éducation nationale, il a été décidé d'actualiser les programmes scolaires pour la saison scolaire 2021-2022, afin d'adapter leur différentes étapes à la nouvelle date de démarrage effectif des cours, notamment les vacances scolaires, les devoirs et les examens scolaires, afin de préserver le temps scolaire et d'achever les cours.



Il s'agit également d'élaborer des programmes de travail pédagogiques régionaux et provinciaux, ainsi qu'au niveau de tous les établissements scolaires publics et privés, afin d'achever toutes les opérations liées aux préparatifs de la saison scolaire en cours, en plus de la diffusion télévisée et via la plateforme électronique et l'application mobile TelmidTICE, à compter du 13 septembre, des séances de révision et d'appui pour les trois cycles scolaires au profit de tous les élèves des secteurs public et privé, selon une programmation spécifique.



A cet égard, le ministère exhorte les parents et tuteurs d'élèves à encadrer et accompagner leurs enfants pour qu'ils puissent profiter de cette période (reliquat mois septembre) pour se familiariser progressivement avec les études, et ce grâce à l'utilisation de diverses ressources pédagogiques disponibles (manuels, fascicules, plateformes pédagogiques...), en plus de la réalisation d'activités d'auto-apprentissage et de lecture parallèle et le suivi des sessions de révision et d'appui qui seront diffusées, en plus d'apporter un soutien psychologique et moral aux enfants, surtout dans cette conjoncture exceptionnelle marquée par l'émergence de la "Covid 19".



Concernant l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, des concours d'accès seront organisés à distance pour les filières sélectives (licence professionnelle, master), en plus de la diffusion télévisée de cours produits par les universités nationales, selon une programmation qui sera annoncée dans les prochains jours.



Ces mesures seront corroborées par la mise à la disposition des étudiants des contenus numériques, à travers les plateformes universitaires dans le cadre de l'auto-formation, et l'organisation du processus d'accès aux établissements à accès restreint, à travers le système de passerelle, ainsi que l'organisation du processus d'évaluation du niveau de maîtrise des langues étrangères des étudiants pour les personnes assujetties au système de Bachelor.



Au niveau de la formation professionnelle, poursuit le communiqué, une adéquation du calendrier avec les programmes de formation a été décidée, et tous les stagiaires seront tenus informés des modalités de la rentrée, en prévision des stages et de la possibilité d'organiser des séances de révision à distance.



A cette occasion, le ministère réitère son appel à tous les citoyens à s'engager massivement en faveur de l'opération nationale de vaccination et de poursuivre le respect des mesures de précaution recommandées par les autorités compétentes, afin d'accélérer le rythme de retour à la vie normale pour un démarrage effectif des cours dans des conditions normales.