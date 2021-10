Rénovation du Camp Nou: Feu vert pour l'emprunt de 1,5 milliard d'euros

24/10/2021

L'assemblée générale des représentants des socios (supporters-actionnaires) a donné son feu vert samedi à la direction du FC Barcelone pour qu'elle demande un crédit de 1,5 milliard d'euros pour financer le projet de rénovation du Camp Nou intitulé "Espai Barça" ("Espace Barça").



Le projet de financement a été approuvé par 405 votes pour, 21 contre et 6 votes blancs, et avait besoin des deux tiers des voix pour être accepté, selon les statuts du club.



La décision devra toutefois être ratifiée lors d'un référendum auquel tous les socios seront conviés. Seuls 455 d'entre eux étaient présents près du Camp Nou lors de l'assemblée générale de samedi, qui était la suite de la réunion débutée le dimanche précédent (17 octobre) et qui avait été suspendue un quart d'heure avant le coup d'envoi de Barça-Valence en Liga.



S'il est ratifié lors du référendum, l'emprunt de 1,5 milliard d'euros devra être remboursé en 30 ans, et le Barça ne pourra le faire qu'en puisant dans les revenus excédentaires générés par l'exploitation de l'Espai Barça.



L'emprunt serait divisé ainsi : 900 millions d'euros destinés à la rénovation du Camp Nou, 420 millions pour la rénovation du Palau Blaugrana (le stade de basket du Barça qui jouxte le Camp Nou), 100 millions pour des travaux d'urbanisation, 60 millions pour la modification du plan local d'urbanisme, et 20 millions d'euros pour la rénovation du stade Johan Cruyff (stade de foot situé au centre d'entraînement du Barça, utilisé notamment par le Barça féminin).



Les travaux de rénovation du Camp Nou débuteraient à l'été 2022 et s'achèveraient fin 2025. D'autres travaux, notamment ceux concernant la rénovation du Palau Blaugrana, s'étaleraient jusqu'en 2027.