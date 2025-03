Renouvellement du bureau local de l’OMDH à Casablanca

13/03/2025

La section locale de l'Organisation marocaine des droits humains (OMDH) à Casablanca a récemment tenu une assemblée générale en présence des membres du Bureau exécutif, à savoir Noufal Bouaamri (vice-président de l’OMDH), Mustapha Znaidi et Houssam Hab. La réunion a été marquée par la présentation, la discussion et l’approbation des rapports moral et financier.



Il a été procédé par la suite à l'élection du nouveau bureau de la section de Casablanca. Les membres du bureau sont les suivants : Mourad Tabet (secrétaire de la section), Asmaa Hammouch (vice-secrétaire), Bachir Fakhar (trésorier), Youssef Milliani (vice-trésorier), Siham El Karchaoui (chargée de documentation), Mohammed Yassine Belkebir (vice-chargé de documentation), ainsi que Moulay Said Alaoui, Khaled Ouassou et Hicham Aberkane en tant que conseillers.