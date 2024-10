Renforcement des liens sino-marocains : DONGFENG Automobile Corporationen visite chez Global Chinese Motors

23/10/2024

Dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et la Chine, une délégation de DONGFENG Automobile Corporation, le leader de l’industrie automobile chinoise, s’est rendue récemment à Casablanca pour une visite stratégique avec une vision de collaboration long-termiste.



Cette rencontre, qui s’est tenue au sein de Global Chinese Motors, filiale de Bugshan Automotive Group, ainsi qu’à l’unité de montage SORIAC à Berrechid, marque une étape significative dans le partenariat entre les deux nations et souligne l’importance du Maroc comme une plateforme et portail pour les investissements chinois en Afrique.



DONGFENG, reconnu pour son leadership mondial dans le secteur automobile, vient explorer les opportunités que le Maroc offre, tant comme marché en croissance que comme centre logistique pour l’Afrique. Cette initiative vise à promouvoir une coopération économique approfondie, à développer les capacités industrielles locales et à stimuler l’innovation dans le secteur des transports.



La signature d’un protocole d’accord entre DONGFENG et Global Chinese Motors renforce cette coopération, ouvrant la voie à des projets ambitieux. Parmi ceux-ci, la création d’une académie de formation spécialisée dans les technologies automobiles, prévue pour servir l’Afrique, apparaît comme un projet phare, visant à développer les compétences techniques locales et à créer des emplois qualifiés.



Un hub logistique pour l’exportation de pièces de rechange vers l’Afrique est également envisagé, consolidant la position du Maroc dans ce secteur. De plus, DONGFENG partagera ses solutions de mobilité électrique avec le Maroc en introduisant des modèles de véhicules électriques et hybrides, répondant aux besoins croissants en mobilité durable.



Cette collaboration est perçue comme un levier pour le développement du secteur automobile marocain, promettant d’apporter une valeur ajoutée significative à l’économie nationale tout en renforçant la position du pays dans l’industrie automobile mondiale.



M. Li Junzghi, Directeur Général de DONGFENG Automobile Corporation, souligne que cette initiative témoigne de leur engagement à long terme en Afrique et avec le Maroc. M. Khadraoui, Directeur de marque chez Global ChineseMotors, exprime sa fierté d’accueillir cette délégation et d’ouvrir un nouveau chapitre prometteur pour l’industrie automobile locale.