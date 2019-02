Renforcement de la coopération entre les institutions législatives du Maroc et du Niger

Signature à Rabat d’une convention de coopération par Habib El Malki et Ouseini Tinni

06/02/2019

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a eu lundi dernier au siège de celle-ci des entretiens avec le président de l’Assemblée nationale du Niger, Ouseini Tinni, qui effectue une visite d’amitié et de travail au Maroc à la tête d’une délégation parlementaire.

Ces entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations maroco-nigériennes et celles des deux institutions législatives.

Au cours de cette rencontre à laquelle a pris part l’ambassadeur du Niger à Rabat, le président de la Chambre des représentants a affirmé que le Niger est un pays ami et loué les relations historiques et fraternelles entre les peuples des deux pays.

Il a également souligné que ces relations ont enregistré un saut qualitatif suite aux visites de S.M le Roi Mohammed VI au Niger durant lesquelles plusieurs conventions ont été signées dans différents domaines (religieux, commercial, judiciaire et culturel…).

Habib El Malki a également affirmé que le Maroc se rangera toujours aux côtés du Niger pour faire face aux défis que connaît la région comme la menace terroriste et le crime organisé, rappelant le soutien du Royaume aux efforts visant à faire régner la paix et la stabilité au Sahel.

« Le Maroc veille à la sécurité du Niger et à sa stabilité qu’il considère comme partie intégrante de la sécurité et la stabilité du Royaume », a soutenu Habib El Malki.

Dans ce sens, il a exposé les grandes lignes de la stratégie initiée par le Royaume, sous la conduite de S.M le Roi, pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale du Niger a mis l’accent sur les relations fortes entre les deux pays, affirmant que le Maroc est un pays ami et un partenaire du Niger, car ils partagent les mêmes valeurs et sont unis par des relations historiques hors pair.

Ouseini Tinni a, par ailleurs, exprimé sa gratitude pour le soutien du Royaume à son pays dans le domaine religieux et la formation des étudiants nigériens, ainsi que la facilitation du transport aérien à travers la RAM.

Il a aussi affirmé que sa visite à Rabat favorisera, sans nul doute, le renforcement du partenariat entre les parlementaires des deux pays, exprimant sa volonté de tirer profit de l’expérience de la Chambre des représentants en vue de moderniser le travail de l’Assemblée nationale du Niger aux niveaux législatif, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont signé une convention de coopération en vertu de laquelle les deux institutions législatives s’engagent à œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays dans divers domaines, à échanger les expériences et les expertises entre eux et à la participation de la Chambre des représentants à la modernisation de l’action de l’Assemblée nationale du Niger, ainsi qu’à la coordination entre elles dans les instances parlementaires au niveau régional et international.