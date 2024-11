Renforcement de la coopération entre le CSEFRS et les départements concernés par l'éducation

28/11/2024

La deuxième réunion du comité de pilotage issu de la convention-cadre de partenariat et de coopération entre le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) et les départements concernés par les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de la culture s'est tenu, mardi, à Rabat.



Cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération conjointe entre le Conseil et les départements concernés par les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de la culture, et en application des dispositions de la convention-cadre de partenariat et de coopération du comité de pilotage qui comprend le président du Conseil et les ministres des départements concernés, indique un communiqué du CSEFRS.



Les travaux de cette réunion ont porté sur le suivi de la mise en œuvre de la loi-cadre N°51.17, à travers les résultats des réunions du comité de suivi, composé du secrétaire général du Conseil et des secrétaires généraux des départements concernés, précise la même source, ajoutant qu’il a été également procédé à la présentation des progrès réalisés en termes d'activation des protocoles et des accords de mise en œuvre de la convention-cadre, en sus de l’examen des moyens susceptibles de contribuer à la résolution de la problématique de l'eau dans sa relation avec le système national d'éducation, de formation et de recherche scientifique.



Dans ce sens, un accent a été mis sur le suivi de la mise en œuvre de 209 mesures découlant de la loi-cadre N°51.17 et sur la mise en valeur des différentes conventions énoncées dans la convention-cadre, relatives à l'échange des données, des informations, des études et des évaluations, qui ont permis au Conseil de recevoir de manière continue et fluide les données et informations transmises par les départements ministériels dans le but de les exploiter dans les projets et rapports des organes et des commissions du Conseil.



Au sujet de la problématique de la pénurie d'eau, le président du CSEFRS, Habib El Malki, a indiqué que "la question de l'eau, l'un des axes traités aujourd'hui, nous invite à œuvrer de concert en tant que partenaires stratégiques."



Au terme de cette réunion, il a été procédé à l’adoption du plan d’action du comité de pilotage pour l’année 2025. Ce plan aborde la question de l'eau en lien avec le système national d'éducation, de formation et de recherche scientifique, tout en mettant l’accent sur deux axes principaux : d'une part le suivi des avis formulés par le Conseil et d'autre part, l’organisation de journées d'études, de forums et de séminaires scientifiques, avec pour objectif de suivre les différentes propositions portant sur le système éducatif des acteurs et des experts tant au niveau régional que national.