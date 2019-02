Renforcement de la coopération avec la communauté autonome d’Aragon

09/02/2019

Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’Aragon dans plusieurs domaines ont été au centre d’une réunion de travail tenue récemment à Saragosse (Nord) entre le consul général du Royaume à Tarragone, Saloua Bichri, le conseiller (ministre régional), porte-parole du gouvernement de cette région autonome, Vicente Guillén, et le directeur des relations internationales à la présidence de l’exécutif régional, Julio Embid.

Cette rencontre a été l'occasion d'examiner les moyens à même de renforcer les échanges économiques et les relations culturelles entre le Royaume du Maroc et le gouvernement autonome d'Aragon, ainsi que de promouvoir la situation des Marocains résidant dans cette région.

Vincente Guillén a souligné l'importance et l'intensité des relations entre le Maroc et l'Espagne, basées sur un dialogue fécond et une concertation permanente.

Concernant la communauté marocaine établie dans cette région, il a mis l’accent sur son haut degré d’intégration et sa contribution active à la dynamique économique de la région, notamment dans le secteur agricole.

La dimension culturelle a également été abordée lors de cette réunion. Les deux parties ont relevé, à cet égard, que la culture doit prendre toute son importance en tant que vecteur de connaissance et de compréhension mutuelles.

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement d’Aragon a salué le dynamisme des entreprises espagnoles fortement présentes au Maroc, mettant en exergue la position stratégique du Royaume attractive pour le secteur entrepreneurial de la région autonome espagnole.

Il a évoqué les secteurs d'intérêt de ces entreprises, notamment le textile, les nouvelles technologies et la logistique, sachant que l'Aragon possède l'une des plus grandes plateformes logistiques d'Espagne (10.000 employés), et l'un des plus importants aéroports d'Espagne.

La région de l'Aragon compte 18.313 Marocains, dont 3.139 résident à Huesca et 4277 à Téruel. Ils occupent des emplois dans les secteurs agricole, de la construction, de l'agro-alimentaire et des services.