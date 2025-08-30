Rendre l'Amérique à nouveau malade

Le président américain William McKinley est mort en 1901 des suites de blessures par balle que la médecine moderne aurait pu facilement traiter. Bien que les rayons X aient été inventés, ils n'étaient pas encore très répandus, de sorte que l'équipe médicale de McKinley n'a pas été en mesure de trouver l'une des balles de l'assassin. Et les antibiotiques qui auraient pu empêcher l'apparition de la septicémie - la cause finale du décès de McKinley - n'ont été découverts que quelques décennies plus tard.



Lorsque le président américain Donald Trump parle de rendre à l'Amérique sa grandeur, c'est à cette période qu'il fait référence. McKinley était un "fervent défenseur des droits de douane", a fait remarquer M. Trump, et sous sa direction, les Etats-Unis ont été "probablement les plus riches" de toute leur histoire. Cependant, comme d'habitude, M. Trump se trompe à la fois sur l'histoire et sur l'économie. Tout d'abord, le tarif McKinley a été adopté en 1890, alors que son homonyme était député.



Au cours de sa présidence, qui a débuté sept ans plus tard, McKinley s'est opposé aux tarifs douaniers. En outre, bien que ce soit l'apogée de l'âge d'or, tout n'est pas rose pour les Américains. Les revenus réels représentaient un septième de ce qu'ils sont aujourd'hui, et les inégalités étaient extrêmes. Environ 1% des ménages américains disposaient de toilettes intérieures en 1890, contre 99% aujourd'hui. Il va sans dire que les résultats en matière de santé se sont considérablement améliorés depuis l'époque de McKinley. La mortalité infantile aux Etats-Unis a chuté de 23,9% en 1890 à 0,7% aujourd'hui, et l'espérance de vie moyenne à la naissance est passée de 47 à 77 ans.



Nous devons ces progrès en grande partie à l'amélioration des conditions sanitaires et aux avancées de la science et de la médecine. Prenons l'exemple de la vaccination. Depuis que Max Theiler, un immigrant sud-africain, a mis au point un vaccin contre la fièvre jaune en 1937, la maladie a été éradiquée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Après que Pearl Kendrick et Grace Eldering ont mis au point leur vaccin contre la coqueluche en 1939, le nombre de décès dus à cette maladie a fortement diminué. Depuis que Jonas Salk a mis au point son vaccin contre la polio en 1955, suivi par le vaccin oral de l'immigrant polonais Albert Sabin en 1960, la maladie a été éradiquée dans tous les pays, à l'exception d'une poignée d'entre eux. La rougeole est un autre exemple. Elle était autrefois l'une des principales causes de mortalité infantile aux États-Unis. En 2000, elle a été déclarée éliminée aux Etats-Unis et fortement supprimée dans le reste du monde, grâce à un vaccin introduit en 1963. Les vaccins contre la variole, la fièvre typhoïde, la diphtérie, le tétanos, l'hépatite B et la grippe ont sauvé d'innombrables vies.



Et puis il y a le vaccin Covid-19, véritable triomphe de la science moderne. S'appuyant sur des percées dans le domaine de l'ARNm, les vaccins ont été mis au point en moins d'un an et ont permis d'éviter environ 14 à 20 millions de décès au cours des 12 premiers mois. Cette réussite a été rendue possible, en partie, par le travail d'immigrés : Katalin Karikó, née en Hongrie, Noubar Afeyan, né au Liban, et Stéphane Bancel, né en France, chez Moderna, ainsi que Nita Patel, née en Inde, qui a dirigé l'équipe de Novavax chargée des vaccins.



Ensemble, les vaccins ont sauvé au moins 154 millions de vies au cours des cinquante dernières années, et on estime qu'ils continuent à sauver 4 à 5 millions de vies par an. Et c'est sans parler de la myriade d'autres progrès en matière de diagnostic et de traitement qui ont permis de sauver des vies au cours des 124 années qui se sont écoulées depuis la fusillade de McKinley.



Trump menace aujourd'hui d'anéantir ces progrès. Son administration a réduit l'aide à l'étranger et s'est opposée à la coopération internationale au nom de "l'Amérique d'abord". Et maintenant, il a licencié la directrice des Centres de contrôle des maladies parce qu'elle refusait d'approuver les politiques anti-vaccins du secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy, Jr. Mais en permettant la résurgence de maladies qui ont été maîtrisées et en entravant les progrès dans la lutte contre d'autres maladies, M. Trump met indirectement en péril la santé des Américains.



M. Trump s'attaque aussi directement à leur santé à l'intérieur du pays. Son administration a pratiquement déclaré la guerre aux universités, aux hôpitaux, aux agences de santé publique et à d'autres institutions scientifiques à but non lucratif. Le financement de la recherche médicale vitale - y compris les subventions des Instituts nationaux de la santé - a été fortement réduit ou supprimé. La guerre de Trump contre les universités va de pair avec sa guerre contre les immigrés. Alors que les étudiants retournent sur les campus universitaires pour commencer la nouvelle année académique, de nombreux bureaux sont vides, car l'administration Trump a empêché leurs occupants potentiels d'entrer aux Etats-Unis. Trump cherche également à rendre plus difficile pour les étrangers de rester aux Etats-Unis après avoir obtenu leur diplôme, malgré la longue liste de percées scientifiques auxquelles les immigrés ont contribué. Il ne s'agit pas d'une fuite des cerveaux, mais d'une compression des cerveaux.



La pandémie de Covid-19 était censée servir de signal d'alarme, rendant la valeur de l'expertise scientifique, de la recherche médicale et de la préparation à la santé publique impossible à ignorer, et encore moins à nier. Mais c'est le contraire qui s'est produit aux Etats-Unis : la confiance dans la science, le gouvernement et les institutions publiques a atteint de nouveaux sommets, en partie à cause de la promotion par le mouvement MAGA de la désinformation en matière de santé, des théories du complot et de la méfiance à l'égard de "l'establishment".



Aujourd'hui, le scepticisme à l'égard des vaccins monte en flèche, un nombre croissant d'Américains doutant de la sécurité et de l'efficacité non seulement du vaccin Covid-19, mais aussi des vaccins établis qui ont sauvé la vie de millions d'enfants et allongé notre espérance de vie de plusieurs dizaines d'années au cours du siècle dernier. La désinformation sur les vaccins, telle que colportée par Kennedy, a déjà contribué à la résurgence de la rougeole.



On pourrait dire que l'administration Trump tente de faire reculer l'horloge de la santé publique jusqu'en 1900. La question est de savoir pourquoi. En appliquant le rasoir d'Occam - le principe selon lequel l'explication la plus simple est la plus probable - on ne peut que conclure que l'objectif et l'effet sont les mêmes : augmenter le nombre de personnes souffrant et mourant de maladies contagieuses. Voilà une théorie du complot dans laquelle les fidèles de Trump pourront plonger leur paranoïa !



Par Jeffrey Frankel

Professeur de formation de capital et de croissance à l'Université Harvard

