Rendez-vous mythique et emblématique dans la cité d’Al Bahja

52ème édition du Festival national des arts populaires de Marrakech

14/05/2023

Organisé par l’Association Le Grand Atlas en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en collaboration avec la Wilaya de Marrakech–Safi, le Festival national des arts populaires de Marrakech s'inscrit indéniablement dans une dynamique de conservation, de promotion et de transmission du patrimoine immatériel du Royaume dont le but est de valoriser l’importance des traditions marocaines culturelles et artistiques des danses, des chants et des costumes ainsi que des sites historiques séculaires de la porte du désert Marrakech, capitale magique de la culture.



Quelques milliers de festivaliers assisteront du 22 au 26 juin 2023 à cette 52ème édition pour célébrer ce jubilé d’or qui détient officiellement le top des plus importants évènements internationaux du Royaume en termes d’affluence regroupant des stars d’ici et d’ailleurs.

Le Festival national des arts populaires de Marrakech existe depuis les années 60. Ses nombreux concerts sont d’une qualité exceptionnelle, ses scènes de danses et de chants restent l’attraction principale avec des affiches hautes en couleur.



Des milliers de spectateurs assistent chaque année à ce festival, un record d’affluence qui le place parmi les plus grands festivals ouverts sur les cultures du monde, offrant à son nombreux public un voyage musical féerique planétaire dans une variété de sons et de rythmes, de formes et d’expressions multiculturelles, plusieurs scènes aux thématiques artistiques traditionnelles, marocaines et internationales réparties sur les différents sites historiques et séculaires de la ville.



Le Festival national des arts populaires de Marrakech réunit les plus grands artistes dans des spectacles d’exception mais aussi des créations originales, des tables rondes, des débats, des expositions d’artistes plasticiens et des défilés de caftan de haute couture.



Le FNAP est devenu le rendez-vous iconique pour les fans des danses du monde. Il étend ses programmations à plusieurs genres de musique non seulement traditionnelle mais aussi contemporaine en passant par les musiques pop, metal, world jazz, électro, etc.