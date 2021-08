Rendez-vous culturels

15/08/2021

L'Association Al Kabas de cinéma et de culture lance un appel à participation aux compétitions officielles du Festival du cinéma d’Errachidia, dont la 11ème édition est prévue du 13 au 17 octobre prochain.



Dans la catégorie court-métrage (moins de 20 minutes), la participation est ouverte aux cinéastes marocains dont les œuvres ont été réalisées entre 2018 et 2021.



Par ailleurs, la catégorie long-métrage (moins de 40 minutes) est ouverte aux œuvres traitant de thématiques propres à la culture marocaine et réalisées entre 2018 et 2021. La date limite pour présenter la candidature est fixée au 15 septembre 2021.



Un nouveau numéro de la revue "La Culture marocaine", éditée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, sera bientôt disponible dans les librairies. Ce 42ème numéro propose un dossier sur la sociologie du cumul culturel au Maroc et nombre de textes créatifs et d'articles sur "Le Maroc d'aujourd'hui et d'hier : l'urbanisation des villes entre changement et transition".



La 12ème édition du Forum de la poésie et des arts plastiques de Guercif, organisée sous format numérique, se poursuit au 21 août, avec pour thème "Créativité et dialogue des cultures". Cet événement, organisé par l’Association Al-Hamich pour la poésie et l’art plastique, connaît la participation de plus d’une centaine de poètes, intellectuels, artistes et critiques d’art représentant une trentaine de pays à travers le monde.