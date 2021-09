Rendez-vous culturels d’ octobre

29/09/2021

L’ Institut français de Casablanca annonce le lancement de la 7éme édition du Festival “Les Rencontres chorégraphiques de Casablanca”, une édition inédite qui aura lieu du 6 au 9 octobre à Casablanca. Pour cette nouvelle édition, les Rencontres chorégraphiques de Casablanca proposent de mettre en lumière la nouvelle génération de danseurs marocains, avec au programme des résidences d’artistes, des master-class et des auditions, outre de grandes performances artistiques réalisées par des compagnies marocaines et étrangères. De son côté, le Centre culturel “Les étoiles de Sidi Moumen” invite les amateurs d’expression artistique à prendre place pour la grande finale de la ligue nationale d’improvisation théâtrale “Nojoum”, prévue pour le week-end du 2-3 octobre à partir de 17h30. Avec l’obligation de se munir du pass vaccinal, cette initiative se veut un moyen pour mettre en avant les jeunes talents marocains dans le domaine de l’improvisation théâtrale, selon les organisateurs. Pour sa part, l’Institut Cervantes de Tanger lance une invitation à la découverte du symposium “La aventura pictórica española en Tánger”. Avec des places limitées, ce symposium est prévu pour ce mercredi à 19h00 dans les locaux de l’Institut à Tanger. Enfin, la Fondation Rihla pour les arts vivants a organisé récemment, en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à Sidi Kacem, une série d’ateliers de formation au profit de la jeunesse de la ville, dans le cadre du projet Lab Arts de Rihla pour la recherche et la formation. Ces ateliers ont vu la présence de plusieurs artistes, dont la comédienne Jalila al-Talmisi qui a animé un atelier théâtral.