Rendez-vous culturel du mois d’octobre

23/09/2021

Le 18, Riad culturel pluridisciplinaire, annonce sa réouverture après une courte pause estivale pour une reprise de la saison culturelle. Une programmation sous le signe de l’automne continuera de faire le lien avec les questions culturelles qui ressurgissent par leur urgence et les intérêts qu’elles suscitent sur la scène locale et globale telles que l’archive, la transmission, le cinéma engagé, le patrimoine agri-culturel, la souveraineté alimentaire et les jardins. Toute l’actualité du 18 est à suivre sur la page du Riad sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, l’espace d’exposition “Le Cube” à Rabat abrite du 28 octobre 2021 au 28 janvier 2022 l’exposition “Faire inversion” de l’artiste Lucie Laflorentie. L’exposition explore les pistes ouvertes pendant les deux résidences au Cube de l’artiste et dans un atelier spécialisé dans le carreau de ciment à Khémisset. Une expérience qui lui a permis d’expérimenter de plus grands formats et de nouveaux motifs - autour de sujets comme le paysage, le milieu ouvrier et agricole, le rapport aux savoirs artisanaux. Le travail de Lucie Laflorentie autour de la matière et de la couleur, questionne le déplacement du geste ouvrier, du paysage, mais aussi des motifs qui les constituent. Qu’ils soient organiques ou architecturaux, liés à un territoire, à l’activité humaine, à la pensée, à l’histoire ou à l’imagination. Enfin, l’Association internationale des critiques d’art (AICA) et l’AICA Maroc organisent, les 22 et 23 septembre à Rabat, le colloque international “Les femmes et l’art au Maghreb”, qui s’inscrit dans le cadre du programme de participation de l’UNESCO dans les activités des Etats membres. L’événement, qui se tiendra à la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat, sera l’occasion de mettre en exergue l’apport des femmes dans le processus de dynamisation de la création au Maghreb, par leur engagement et leur innovation dans tous les domaines des activités artistiques ou encore par la gestion des institutions et lieux d’art. La grande diversité des modalités d’action dans le domaine des arts a conduit à prévoir quatre panels complémentaires, à savoir la critique d’art et médias; les écritures des histoires de l’art nationales; les récits d’artistes et les histoires et actualités des espaces d’art. Le colloque est ouvert au public sur inscription et dans la limite des places disponibles suivant les règles de restriction sanitaire : info.femmesetartaumaghreb@gmail.com.