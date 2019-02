Rencontres à l'IMA sur les nouvelles formes d’entrepreneuriat dans le monde arabe

20/02/2019

L'Institut du monde arabe (IMA) organise, le 12 mars prochain, à Paris une nouvelle édition de ses rencontres économiques, en vue d'explorer les nouvelles formes d'entrepreneuriat dans le monde arabe et de dévoiler tout le potentiel d'une région en pleine effervescence.

Ces rencontres, qui se dérouleront avec la participation d’éminents intervenants issus de plusieurs pays arabes dont le Maroc, mais aussi de France, tenteront de mettre en lumière l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui propose des modèles d'entreprises inédits et innovants, indique un communiqué de l'IMA parvenu lundi à la MAP.

Quels sont les contours de ces écosystèmes naissants ? Quels dispositifs existent-ils pour financer et accompagner les start-up locales mais aussi les jeunes pousses françaises désireuses de se développer dans le monde arabe? Des questions parmi d’autres qui seront débattues lors de cette journée par de nombreux spécialistes économiques.

Les mutations que connaissent aujourd'hui les sociétés arabes ont fait émerger de nouveaux modèles d'entreprises inédits et innovants tournés vers l’économie sociale et solidaire, observe l'IMA en soulignant que ces entreprises «placent l’impact social et l’ancrage territorial au cœur de leur stratégie en vue de répondre aux besoins parfois très spécifiques des populations».

Depuis 2014, les Rencontres économiques de l'IMA invitent périodiquement des dirigeants économiques et politiques à se réunir autour de tables rondes consacrées aux enjeux clefs des relations commerciales franco-arabes.

Véritables plateformes de rencontres et d’échanges, ces rendez-vous exclusifs offrent un accès privilégié à des acteurs stratégiques dans une logique de networking.