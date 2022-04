Rencontre sur les nouveaux challenges du développement au Maroc

La 14ème Journée de la création d'entreprise se tiendra le 14 mai à la Maison de la chimie à Paris

28/04/2022

Maroc Entrepreneurs, association regroupant un réseau de compétences marocaines de plus de 12.000 membres, organise la 14ème édition de la Journée de la création d'entreprise, le 14 mai, à la Maison de la chimie à Paris, sous le thème "Nouveau Maroc, nouveaux challenges vers un développement inclusif et durable".



Cette journée viendra clôturer le programme d’accompagnement à la création d’entreprise "Tremplin Maroc", indique l’association dans un communiqué.



Maroc Entrepreneurs entend, à travers cette édition, mettre en évidence l’actualité économique et les perspectives de croissance du Royaume, rapporte la MAP.



Une première table ronde va traiter de la nouvelle dynamique des régions, leurs projets structurants et leurs actions pour créer un écosystème propice à l’essor de l’entrepreneuriat et de l’investissement.



La seconde mettra l’accent sur les secteurs clés, avec la participation de représentants et d’acteurs qui contribuent au rayonnement économique du Maroc localement et à l’international.



Une première pour cette année, l’espace dédié au Forum Tremplin Maroc se fera plus grand. L’exposition qui réunit lors de chaque édition des acteurs des écosystèmes économiques et entrepreneuriaux marocains et français, va accueillir le Village des régions, précise-t-on.



Les participants pourront, à cette occasion, aller à la rencontre des représentants desdites régions pour connaître les opportunités de business et d’investissement qui s’offrent à eux.



Par ailleurs, Maroc Entrepreneurs mettra à l’honneur les porteurs de projets accompagnés dans le cadre de son programme d’incubation “Tremplin Maroc” durant l’année 2021. Les projets les plus aboutis se verront récompensés par des prix avec, à la clé, des mises en relation privilégiées pour poursuivre leur périple entrepreneurial.



Plus de 1.000 visiteurs sont attendus pour cette journée qui comptera également des master class, un déjeuner networking, des présentations de parcours d’entrepreneurs et des rendez-vous d’affaires.



Enfin, cette 14e édition de la Journée de la création d’entreprise accueillera des institutionnels et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain et français : la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, l’ambassade du Royaume du Maroc en France, TAMWILCOM, l’Agence marocaine du développement des investissements et des exportations (AMDIE), des représentants de Centres régionaux d’investissement (CRI), des fonds d’investissements et des entrepreneurs aguerris.



Créée en 1999 à Paris, Maroc Entrepreneurs a pour vocation de contribuer au développement socio économique du Maroc, à travers trois principaux leviers: faire découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’actualité socioéconomique du Maroc, établir des synergies entre les entreprises basées au Royaume et les compétences marocaines à l’étranger et encourager les Marocains résidant à l'étranger ou des personnes fortement attachées au Maroc à créer leurs entreprises par le biais du concours Tremplin.



L’association a pour ambition de proposer aux entrepreneurs en herbe un cadre propice leur permettant notamment de passer du stade de l’idée à la définition d’un Business Plan concret et complet et de développer leurs compétences.



Dans cette perspective, Maroc Entrepreneurs a initié depuis des années des actions en faveur de l’entrepreneuriat, comme la Journée de la création de l’entreprise et le programme Tremplin Maroc.