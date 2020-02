Rencontre sur la réforme du système judiciaire

26/02/2020

Le secrétariat provincial de l’USFP à Rabat organise aujourd’hui en son siège sis rue Oued Souss à l’Agdal une rencontre sur le thème de «La réforme du système judiciaire».

Modérée par le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, cette rencontre verra la participation de Latifa Bouchoua, présidente de la Fédération des ligues des droits des femmes ; Meriem Jamal Idrissi, membre de l’Observatoire national des prisons et avocate à Casablanca ; Abdellatif Chantit, secrétaire provincial du parti dans la capitale du Royaume et Abdelfattah Zahrach, avocat à Rabat et membre du Conseil national de l’USFP et de l’Association de défense des droits de l’Homme.