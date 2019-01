Rencontre sur la cause nationale à Dakhla à l'occasion du 75ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance

14/01/2019 Libé

Rencontre sur la cause nationale à Dakhla à l'occasion du 75ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance

Une rencontre scientifique sur la cause nationale a été organisée, vendredi à Dakhla, dans le cadre de la commémoration du 75ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance, à l’initiative de l’Association de la régionalisation avancée et de l’autonomie dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Cet événement a été initié en partenariat avec la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le conseil régional, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association de la régionalisation avancée et de l’autonomie, Ahmed Salay, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des initiatives prises par la société civile visant à mettre en avant les principales questions nationales.

La tenue de tels évènements reflète également l’engagement du tissu associatif local à relever les divers défis actuels et à soutenir le processus de développement en cours dans la région, a-t-il souligné.

De son côté, la déléguée régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Salam Tirouz, a fait remarquer que cet anniversaire, riche en leçons de patriotisme sincère, constitue un tournant décisif et une page glorieuse de l'histoire de la lutte pour la liberté et l'indépendance du Royaume.

Elle a aussi noté que la célébration de cet événement historique à portée hautement symbolique est une occasion de se remémorer l’épopée de la lutte nationale ainsi que les valeurs de résistance, de forte mobilisation et de parfaite symbiose qui a marqué le peuple marocain dans sa lutte pour défendre les constantes religieuses et nationales.