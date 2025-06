Rencontre politique de la Commission préparatoire du 12ème Congrès national de l’USFP

30/06/2025

La rencontre politique organisée par la Commission politique de l’USFP, dans le cadre des préparatifs du 12ème Congrès national, s’est tenue comme prévu samedi 28 juin au siège central du parti à Rabat.



Une journée riche en débats et en propositions, marquée par la participation de figures intellectuelles et militantes de premier plan, autour de cinq axes majeurs portant sur les ré-

formes constitutionnelles, le système électoral, les droits humains, l’Etat social et la régionalisation avancée.



Nous reviendrons en détail sur les moments forts de cette rencontre, les contributions marquantes ainsi que les recommandations formulées à cette occasion.