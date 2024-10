Rencontre entrepreneuriale Maroc-France: Signature de plusieurs accords bilatéraux entre des institutions et des entités des secteurs public et privé

31/10/2024

Plusieurs accords ont été conclus, mardi à Rabat, entre des institutions et des entités marocaines et françaises relevant des secteurs public et privé, pour renforcer davantage le partenariat entre le Maroc et la France dans divers secteurs.



Signés dans le cadre de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France, ces accords témoignent de l’ambition commune des deux pays de poursuivre la consolidation de leur partenariat solide dans des domaines stratégiques, avec une coopération durable et tournée vers l'avenir.



Les accords institutionnels incluent un protocole d’accord entre l’Autorité marocaine du marché des capitaux et l'Autorité des marchés financiers, une lettre d’intention pour un prêt de 25 millions d'euros de l’Agence française de développement (AFD) à la région de Guelmim-Oued Noun pour financer son plan de développement régional, et une autre lettre d’intention pour un appui de 100 millions d'euros de l'AFD au plan de développement de la région de Casablanca-Settat, en préparation de la Coupe du Monde 2030, rapporte la MAP.



Il s’agit également d’un partenariat entre Bpifrance et Attijariwafa bank et une convention de coopération entre la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc et Bank of Africa pour le développement des investissements français au Maroc et en Afrique.



Au niveau du secteur privé, il s’agit d’un protocole d’entente entre Suez et Safari pour la commercialisation de produits et solutions destinés aux Sociétés régionales multiservices, une déclaration d’intention entre Thalès Alenia Space et Panafsat pour la fourniture d’un satellite de communications, un accord de coopération entre MGH Energy et Petrom pour la production d’e-carburants dans la région de Dakhla, ainsi qu’un protocole d'accord de joint-venture entre XXII et ABA Technology pour un développement durable dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.



L'extension du premier partenariat entre la Task Force Hydrogène (MEDEF International) et le Cluster Green H2, une convention de partenariat entre Électriciens Sans Frontières et Morocco Future Energy Leaders pour l’accès à l’électricité des populations vulnérables, et un protocole d'accord pour une solution numérique pilote de gestion de l’eau entre Aquasys et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ont également été signés.



Il s’agit également d’un protocole d'accord pour la création d’un centre technique régional pour le développement de la production d’oléagineux au Maroc entre Avril, Agropol et la Fédération interprofessionnelle des oléagineux, et un autre protocole d'accord cadre de coopération internationale entre Inter céréales, Arvalis, l'OCP et l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P).



En outre, une convention-cadre pour le développement des métiers de l’éducation entre l’UM6P et l’Office scolaire et universitaire international, et l’entrée d’InnovX, filiale de l'OCP, au capital de la start-up française NetZero, spécialisée dans le biochar (biomasse permettant de stocker du carbone), illustrent l'engagement des deux pays en faveur d'une coopération stratégique et innovante.



Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc et le Mouvement des entreprises de France, via le Club des chefs d’entreprises France-Maroc, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte de la visite d’Etat du Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI, qui incarne pour les deux pays, le renforcement des liens historiques et la projection résolue vers un futur commun, ambitieux et audacieux.