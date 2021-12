Rencontre entre Driss Lachguar et les élus ittihadis de Casablanca

16/12/2021

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu jeudi 16 décembre les élus ittihadis de la ville de Casablanca.



Le débat a porté sur l’évaluation des dernières échéances électorales et la position de l’USFP dans les conseils d’arrondissement et les communes, tout en mettant en valeur les efforts consentis par le parti au niveau de Casablanca et en présentant des propositions concernant les activités à venir en matière de communication et de préparatifs du XIème Congrès national.