Rencontre de concertation sur l’élaboration du Schéma régional d’aménagement du territoire

22/02/2020

L’étude relative à l'élaboration du Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) de Marrakech-Safi pour les 25 prochaines années, a été au cœur d’une rencontre de concertation élargie du comité consultatif sur ce document stratégique, tenue mercredi au siège de la wilaya de Marrakech. Cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment les gouverneurs des provinces relevant de la région, les élus et les chefs des services extérieurs, a été l’occasion pour faire la lumière sur l’approche adoptée et les différentes phases d’élaboration de cette étude dédiée à ce Schéma régional, qui servira de document de référence pour l’aménagement du territoire de la région au cours des 25 années à venir.

Intervenant à cette occasion, le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a souligné l'impératif de l'actualisation des stratégies dédiées à l'aménagement du territoire et ce, dans le sillage de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, dont les contours ont été tracés par la Constitution du Royaume et les mécanismes fixés par la loi organique n° 111.14.

Cela a permis de conférer à la région d'importantes attributions surtout en matière d'aménagement du territoire, à travers l'élaboration du SRAT qui représente le document référentiel pour l'aménagement de l’espace au niveau de l'ensemble du territoire de la région pour les 25 prochaines années, ainsi que le cadre de référence pour la mise en place des programmes de développement économique et social sur le plan régional, selon une approche participative associant les collectivités territoriales et les différents intervenants et acteurs territoriaux, a-t-il ajouté.

M. Kassi-Lahlou a précisé que l'étude relative à l'élaboration du SRAT sera réalisée en 4 phases, dont la première est préparatoire, alors que la seconde porte sur le diagnostic stratégique territorial, faisant savoir que la 3ème phase concerne la conception d'une vision du développement régional et la définition des domaines des projets régionaux, tandis que la 4ème a trait à la réalisation du rapport synthétique sur le SRAT.

Et le wali de conclure en appelant l'ensemble des intervenants à s'impliquer et à contribuer à l'élaboration de ce Schéma régional à travers la présentation de leurs observations et suggestions susceptibles de garantir la réussite de ce projet qui sera, sans nul doute, le couronnement des efforts de tous les partenaires, la consécration des principes de la gouvernance responsable et un nouvel acquis pour toutes les composantes de la région de Marrakech-Safi.