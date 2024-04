Rencontre culturelle à New York sur les oeuvres du réalisateur marocain Ahmed El Maanouni

26/04/2024

Une rencontre culturelle sur les œuvres cinématographiques du réalisateur marocain Ahmed El Maanouni, a été organisée mardi soir à New York, à l’initiative du consulat général du Maroc dans la métropole américaine. Le cinéaste revisite pour l’occasion des pans entiers de l’histoire et de la mémoire collective du Royaume.



Intervenant à cette occasion, le Consul général du Maroc, Abdelkader Jamoussi a indiqué que cet événement vise à donner un aperçu aux générations montantes de la communauté marocaine établie aux Etats-Unis notamment à New York sur des œuvres qui ont marqué la scène culturelle au Maroc.



Pour lui, les films documentaires réalisés par M. El Maanouni, notamment "Alyam Alyam", “Transes” (Al Hal) ou encore la trilogie intitulée “Mohammed V, les chemins de la liberté” s’inscrivent dans cette catégorie qui rend hommage à des étapes importantes de l’histoire populaire et politique du Royaume.



Dans ces réalisations, l’accent est mis notamment sur des questions qui sondent l’histoire du Maroc et la mémoire collective des Marocains, a dit l’artiste lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de membres de la communauté marocaine établie à New York et dans les États avoisinants.



Il s’agit aussi, selon lui, de souligner le rôle du cinéma dans la consécration des valeurs nationales et de l’identité marocaine, notamment chez les générations actuelles et futures de la diaspora.



Dans son documentaire "Alyam Alyam" (1978) qui fut le premier film marocain sélectionné au Festival international du film de Cannes et Grand prix du Festival de Mannheim en Allemagne, le réalisateur décrit la vie des paysans dans la campagne marocaine, retrace le parcours du jeune Abdelwahad qui devient le principal soutien de sa famille à la mort de son père et doit s'occuper de sa mère et de ses frères et sœurs, tout en aspirant à partir à l'étranger.



En 1981, le natif de Casablanca va marquer les esprits avec la sortie du documentaire emblématique “Transes” (Al Hal) sur le groupe musical mythique de Nass El Ghiwane. Dans cette œuvre produite par Izza Génini, il retrace les performances sur scène des artistes Larbi Batma, Omar Sayed, Allal Yaala et Abderrahman Paco dont la popularité a transcendé les frontières.



“Transes” a été restauré en 2007 par Cinémathèque de Bologne/le laboratoire L’Immagine Ritrovata, en collaboration avec The Film Foundation’s World Cinema Project, du célèbre réalisateur américain Martin Scorsese. Il a été retenu en sélection officielle au Festival de Cannes durant la même année.



Parmi ses oeuvres figure aussi la trilogie sur l’indépendance du Maroc intitulée “Mohammed V, les chemins de la liberté''. Produit par la chaîne 2M, le documentaire “raconte l'histoire de Feu Sa Majesté Mohammed V, le père de la nation marocaine moderne'', aux nouvelles générations, en donnant à voir la relation intime d'un destin exceptionnel avec celui de simples citoyens dont l'histoire personnelle croise l'Histoire du Maroc”, avait précisé M. El Maanouni, qui a animé des rencontres sur ses réalisations cinématographiques à la Columbia University et à l'Institut du film africain à New York.



Né en 1944, Ahmed El Maanouni est auteur, réalisateur, directeur de la photographie et producteur. Outre "Al Hal" et "Alyam Alyam", et sa trilogie documentaire, il a réalisé "Les cœurs brûlés" en 2007, qui a remporté le Grand Prix du Festival national du film et a été couronné par de nombreux prix internationaux.

Bouillon de culture

Zucchero à Jazzablanca



Zucchero, légende vivante du rock blues, se produira pour la première fois au Maroc à l'occasion de la 17ème édition de Jazzablanca, ont annoncé jeudi les organisateurs de ce festival (6-8 juin prochain).



Le rockeur iconique, l'une des voix les plus emblématiques de la chanson italienne, promet un concert exceptionnel prévu sur la scène Casa Anfa, le samedi en soirée de clôture.

Avec plus de quarante ans de carrière et 60 millions de disques vendus, Zucchero a marqué les années 80 et 90 avec des tubes planétaires tels que "Senza una donna" et “Baila Morena”, rappelle un communiqué des organisateurs.



Reconnaissable avec son éternel chapeau, sa voix éraillée et son style rock teinté d'influences afro-américaines et transalpines, il incarne le rock italien mieux que quiconque.

Le rockeur transcende les frontières pour devenir l'un des plus brillants représentants non anglophones du blues moderne, comme en témoignent ses collaborations avec des icônes tels que Sting, Ray Charles, Joe Cocker, Eric Clapton ou encore Miles Davis.



Dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée “Overdose d’Amore”, Zucchero fera escale ainsi pour la première fois au Maroc, faisant de sa présence à Jazzablanca un véritable événement.



A cette occasion, il offrira un live de haut vol où le rock puissant se mêlera au rhythm and blues, à la soul et au gospel qui ont jalonné sa remarquable carrière.