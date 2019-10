Rencontre commémorative à Marrakech

18/10/2019

A l’occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de la création de l’USFP, le secrétariat provincial de l’USFP à Marrakech organise une rencontre ce samedi 19 octobre à 17 heures à l’HEEC.

Cette rencontre sera marquée par les allocutions du secrétariat provincial et du Bureau politique de l’USFP, ainsi que par la présentation de documentaires sur les grandes étapes de l’histoire du parti de la Rose et sur la présence du parti dans la ville ocre.

Un hommage sera également rendu à nombre de militantes et de militants du parti.