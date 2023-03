Rencontre avec Deborah Kapchan, auteure d'une anthologie de la poésie marocaine contemporaine

24/03/2023

Une rencontre avec l'écrivaine et traductrice américaine, Deborah Kapchan, auteure du livre "Poetic Justice: An Anthology of Contemporary Moroccan Poetry", a été tenue mardi au café cinéma Renaissance de Rabat à l'initiative de la Maison de la poésie au Maroc, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poésie.



"Poetic Justice: An Anthology of Contemporary Moroccan Poetry" figure parmi les plus importantes anthologies poétiques dédiées à la poésie marocaine durant les dernières années. L'ouvrage a été sélectionné pour le Prix national de traduction de la poésie de l'Association américaine des traducteurs littéraires (American Literary Translators Association "ALTA").



Cette publication volumineuse regroupe un florilège de poèmes et de biographies de poètes marocains, hommes et femmes, dont les productions, en arabe, amazigh, darija (Zajal) et français, couvrent une période allant de l'indépendance du Maroc (1956) à nos jours.



Au cours de cette rencontre littéraire, marquée par la présence de poètes et d'écrivains marocains, Deborah Kapchan a fait part de sa joie quant au succès rencontré par son ouvrage poétique publié en 2020, considérant que "la poésie est un outil de transformation, de voyage dans le temps et d'approfondissement de notre humanité."



Cet événement, auquel a participé le poète marocain Noureddine Zouitni, a été marqué par la lecture de poèmes en arabe par Deborah Kapchan, outre des interventions d'intellectuels et de passionnés de poésie marocaine qui ont souligné l'importance de cette œuvre littéraire.



Deborah Kapchan est écrivaine, traductrice et ethnographe, spécialisée dans les arts et la poésie de l'Afrique du Nord. Elle a publié des articles traitant des questions de la narration et de la poétique, outre de nombreux ouvrages tels que "Reformulation du patrimoine poétique" et "Patrimoine culturel et droits de l'Homme en temps de transition".



Il convient de noter que la proclamation du 21 mars de chaque année comme Journée internationale de la poésie émane d'une initiative marocaine. En effet, la Maison de la poésie au Maroc avait envoyé une lettre en 1998 à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) appelant à la proclamation d'une Journée internationale de la poésie, laquelle demande a été approuvée en 1999.

Bouillon de culture

Box-office

Le film de super-héros "Shazam! La Rage des Dieux" s'est hissé pour sa sortie en tête du box-office nord-américain, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, mais les analystes ont qualifié sa performance de décevante.



Le long-métrage, dans lequel Zachary Levi tient le premier rôle, a récolté 30,5 millions de dollars entre vendredi et dimanche dans les salles américaines et canadiennes, ce qui est bien moins que les 53,5 millions réalisés par le premier opus, sorti en 2019.



Cette suite constitue ainsi "l'un des plus mauvais démarrages pour un gros film hollywoodien de super-héros", a relevé le magazine spécialisé Hollywood Reporter.

En deuxième position, "Scream VI" a enregistré 17,5 millions de dollars de recettes.



Pour le sixième épisode de cette célèbre série de films d'horreur, où l'effrayant "Ghostface" sévit cette fois à New York, on retrouve l'actrice fétiche de la série Courteney Cox, mais aussi la vedette de la série "Mercredi", Jenna Ortega.



Sur la troisième place du podium, "Creed III", neuvième film de la saga de boxe "Rocky", et le premier sans Sylvester Stallone, a lui récolté 15,3 millions.



"Creed III" retrace toujours l'histoire d'Adonis Creed -- le fils d'Apollo -- qui sort cette fois de sa retraite pour un affrontement très attendu contre un ami d'antan. C'est le premier film réalisé par Michael B. Jordan, qui joue aussi le rôle-titre.



En quatrième, le nouveau thriller de science-fiction des studios Sony, "65 - la Terre d'avant", avec Adam Driver, a engrangé 5,8 millions.

Il est suivi de près par "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania", dernier né de l'univers Marvel, avec environ 4,1 millions.

Voici le reste du top 10:

6. "Crazy Bear" (3,9 millions)

7. "Jesus Revolution" (3,5 millions)

8. "Champions" (3 millions)

9. "Avatar 2: la voie de l'eau" (1,9 million)

10. "Le Chat Potté 2: la dernière quête" (1,5 million).