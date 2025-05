Rencontre autour de l’ouvrage "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods : l’immense responsabilité"

02/05/2025

Une rencontre autour de l’ouvrage "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods : l’immense responsabilité" de Mohamed Salem Cherkaoui, a été organisée, mercredi à Rabat, en présence d’une pléiade de chercheurs et d’universitaires.



Les participants à cette rencontre, initiée par l’Académie du Royaume du Maroc en partenariat avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ont salué hautement l'action soutenue de SM le Roi pour soutenir la présence palestinienne à Al-Qods et préserver le statut juridique de la Ville Sainte.



Ils ont également mis en relief les dimensions politiques, diplomatiques et sociales de l'action entreprise par le Comité Al-Qods et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, soulignant l'engagement indéfectible du Maroc en faveur des droits du peuple palestinien et du renforcement de la résilience des Maqdessis face aux défis actuels.



A cet égard, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a affirmé que l'attachement des Marocains à la Palestine ne procède pas d'un élan émotionnel conjoncturel engendré par des moments de crise, mais s’inscrit dans une dynamique historique continue, ancrée dans une conscience civilisationnelle qui érige la défense d’Al-Qods en un devoir moral et historique transmis de génération en génération.



Il a indiqué que le Royaume, sous la conduite éclairée de ses Souverains, a fait preuve d’un engagement profond et constant envers Al-Qods Acharif, notant que cet engagement transcende les positions politiques conjoncturelles pour s'inscrire dans une vision à long terme, découlant d’une conscience historique, religieuse et nationale quant à la place de la Ville Sainte dans la mémoire islamique et universelle.



Depuis son indépendance, le Royaume, Roi et peuple, n'a eu de cesse d'accorder une attention constante à la cause palestinienne, érigée en cause centrale aux dimensions civilisationnelles, religieuses et spirituelles, a-t-il rappelé, mettant en avant les positions exprimées par le Royaume au sein des forums arabe, islamique et internationale, en soutien au droit légitime des Palestiniens à établir un État indépendant.



Il a, par ailleurs, estimé que l’ouvrage "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods : l’immense responsabilité" constitue un témoignage des actions inlassables menées par Sa Majesté le Roi et "une réponse documentée à un besoin académique visant à mettre en avant les initiatives novatrices du Souverain pour la défense d'Al Qods Acharif et la préservation de son héritage spirituel et humain séculaire".



De son côté, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et auteur du livre, Mohamed Salem Cherkaoui, a mis en exergue l'engagement du Royaume du Maroc et de Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, en faveur des causes de la paix et de la sécurité internationales, dans un contexte marqué par des mutations géopolitiques et des défis planétaires, notamment ceux liés à l’extrémisme, aux crises transfrontalières et aux conflits communautaires.



Il a, par ailleurs, relevé que la présidence du Comité Al-Qods confiée à Sa Majesté le Roi "est un hommage symbolique au lien qu'entretiennent les Marocains avec Al-Qods et la Palestine, et une illustration de la longue histoire de la présence marocaine dans cette Ville Sainte".



Il a saisi cette occasion pour mettre l’accent sur les initiatives de qualité menées par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif sous l'impulsion de SM le Roi pour soutenir la population palestinienne.



Pour sa part, l’ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Sidi Khalifa, a souligné l’attachement spirituel profond des Marocains à Al-Qods, mettant en avant l’intérêt constant que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cause palestinienne et à la Ville Sainte depuis Son accession au Trône.



Il a également mis en exergue les efforts inlassables de Sa Majesté le Roi pour mobiliser un appui constant sur les plans politique, financier et social, à la cause palestinienne et en faveur de l’établissement d’un Etat indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale.



L’ouvrage fait partie des publications les plus importantes mettant en lumière le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi pour la défense de la cause palestinienne et d’Al Qods, a-t-il ajouté, rappelant que le Maroc a toujours prôné une position en faveur de la protection de la Ville Sainte.



Quant à Amjad Shihab, directeur général du Collège Al-Shihab Al-Maqdisi et professeur de sciences politiques, il a souligné l’importance de cet ouvrage qui met en avant le rôle du Maroc et des Marocains dans le soutien à la cause palestinienne et à la ville d’Al-Qods, un engagement à la fois religieux, historique et civilisationnel.



Il a, en outre, mis en relief le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, l’une des rares institutions à mener un travail de terrain dans un contexte juridique et politique complexe, assumant un rôle essentiel dans le soutien aux Maqdessis.



De son côté, El Hassan Ahzayne, professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, a estimé que cet "ouvrage précieux" se distingue par le fait qu'il combine expertise académique de son auteur et action sur le terrain, notant qu’il constitue le premier ouvrage à aborder le Comité Al-Qods comme sujet central.



Le livre adopte une approche académique rigoureuse, fondée sur l’analyse des Discours Royaux, des documents et des déclarations émanant du Comité Al-Qods, a-t-il précisé.

L'ouvrage "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods : l’immense responsabilité", a été publié par le Centre de recherche et d'études "Bayt Al-Maqdis" en 2024, à l'occasion du 25ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.