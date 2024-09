Rencontre annuelle organisée par le GERM: «La dynamique des pays africains riverains de l’Atlantique : Enjeux et perspectives»

23/09/2024

Dans un contexte mondial marqué par la prolifération des crises inédites qui interpellent les trajectoires de développement des pays africains, et dans de cadre de ses activités académiques, le Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée (GERM) organise sa rencontre annuelle autour du thème :"La dynamique des pays africains riverains de l'Atlantique: Enjeux et perspectives", et ce le samedi 05 octobre 2024 à l'hôtel Hassan-Rabat.



Le Maroc a joué un rôle important dans le déclenchement de cette dynamique à travers l'initiative Royale pour l’Atlantique et le Sahel qui ambitionne de faire de la zone Afro-Atlantique un espace de sécurité et de prospérité partagée, et qui vise aussi la structuration de l'espace Atlantique Sud en vue d'en faire un levier de développement collectif des pays africains riverains de l'Atlantique.



Les intervenants à cette rencontre analyseront la portée géopolitique, les questions de gouvernance ainsi que les enjeux de développement économique, social, sécuritaire et maritime de cette dynamique Atlantique tout en explorant les perspectives et les différents scénarios.