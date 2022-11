Rencontre annuelle du GERM sur “La Méditerranée dans les nouveaux enjeux géopolitiques”

20/11/2022

Dans le cadre de ses activités scientifiques et culturelles et la mise en œuvre de son programme d’action au titre de l'année 2022, le Groupement d'études et de recherches sur la Méditerranée (GERM) organise sa rencontre annuelle sous le thème : «La Méditerranée dans les nouveaux enjeux géopolitiques», et ce le vendredi 25 novembre 2022, à partir de 09 heures, à l'Hôtel La Tour Hassan à Rabat.



La séance d'ouverture de cette rencontre, présidée par Habib El Malki, Président du GERM et Mounir Azzaoui, Délégué régional de la Fondation Hanns-Seidel Maroc / Mauritanie, sera marquée par la conférence inaugurale animée par l'Ambassadeur Miguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, autour des nouveaux enjeux géopolitiques de la région méditerranéenne. Il sera procédé, lors de la même séance d’ouverture, à la signature d’une convention de partenariat et de coopération entre le GERM et l’Institut de recherche et d’étude Méditerranée-Moyen-Orient (iReMMO).



Cette rencontre annuelle connaîtra également la participation de nombreux experts et chercheurs marocains et étrangers, spécialistes des problématiques de la région méditerranéenne, à travers la présentation de multiples interventions autour de trois axes principaux : "Forces et enjeux géopolitiques en Méditerranée", "Crises et instabilités politiques dans certains pays du pourtour de la Méditerranée" et "Le partenariat Sud-Sud et les politiques territoriales rénovées".



Ladite rencontre sera une occasion opportune pour aborder de nombreuses questions et problématiques d'actualité liées à la région méditerranéenne, notamment son concept aujourd'hui, sa position dans les nouveaux enjeux géopolitiques mondiaux et ses relations dans le cadre du multipolarisme géopolitique mondial.



Les interventions programmées permettront d'aborder les crises et les problèmes auxquels la région est confrontée, les enjeux géostratégiques et de développement dans les régions euro-méditerranéennes et africaines et les enjeux de la coopération Sud-Sud.