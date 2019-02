Rencontre à Taounate sur le développement de la culture de la lecture

23/02/2019 Libé

Une session de formation sur la promotion du niveau de la lecture auprès des élèves a été organisée, jeudi, au profit des cadres éducatifs de la province de Taounate, à l’initiative du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

S’exprimant à cette occasion, le directeur provincial de l'éducation nationale, Mohamed Al-Ghouri, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de la vision stratégique pour la réforme du système de l’enseignement 2015-2030, particulièrement le volet relatif au développement du modèle pédagogique et la généralisation du programme de lecture, en partenariat avec l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Cette expérience a été menée par la direction provinciale de Taounate depuis 2015-2016 et a ciblé la 1ère et 2ème années du primaire dans 10 établissements éducatifs, dans le cadre d’une expérimentation sous l'encadrement de spécialistes et d’experts en la matière, a-t-il ajouté, notant que cette initiative, qui a touché également les 3ème et 4ème années du primaire, sera généralisée au niveau régional.

De son côté, le représentant de l’USAID, Fatih Al Achri, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'achèvement de la formation des professeurs des établissements concernés par cette expérience, soulignant que l'USAID appuie la direction des programmes du ministère dans ses efforts de développement du programme d'enseignement de la langue arabe. Il a également mis l’accent sur l'implication des professeurs dans cette action éducative, notant que ce projet est de nature à offrir de larges perspectives aux élèves en les aidant à améliorer leur niveau de lecture et à développer un programme éducatif répondant à leurs besoins.

Le projet “Lecture pour la réussite’’ est un programme pilote destiné à améliorer la lecture dans les premières années de l'enseignement primaire. Il est supervisé par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle - direction des programmes- en tant que mesure prioritaire pour la mise en œuvre des dispositions de la vision 2015-2030 destinée à promouvoir la qualité et la modernisation du système éducatif.