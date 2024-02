Rencontre à Rome sur l'apport de la diaspora marocaine en Italie

05/02/2024

Le renforcement de l’apport de la diaspora marocaine en Italie a été au centre d’une rencontre, jeudi à Rome, sous le thème "Parcours et propositions pour l'inclusion de la communauté marocaine en Italie".



Cette rencontre, initiée par le patronat italien (Patronato ACLI) et qui a vu la participation du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), ainsi que des représentants des ministères italien de l’Intérieur, du Travail et des Politiques sociales et de l’ambassade du Royaume à Rome, a porté sur l’examen des moyens de promouvoir la proximité, le dialogue, la coopération et l'amitié entre les deux peuples de la Méditerranée.



A cette occasion, les participants ont échangé autour des actions à même de favoriser davantage l'inclusion des Marocains en Italie, la connaissance et la promotion de leur culture, saluant le niveau d’intégration de la diaspora marocaine dans la péninsule.



Selon Mustapha El Mourabit, chargé de mission au CCME, "cette rencontre a permis de s’enquérir des stratégies de travail du patronat italien et de renforcer la coopération entre les deux instances pour développer davantage de projets en commun, au service de notre communauté".



Cette visite en Italie a, en outre, été l’occasion de découvrir de près les modalités et les services proposés par ACLI à la diaspora marocaine, notamment à Milan et à Salerne, a déclaré le responsable à la MAP, notant que cette initiative a permis également d'échanger avec les représentants de la communauté marocaine et d’écouter leurs besoins.



De son côté, le président d’ACLI, Paolo Ricotti, a fait part de sa satisfaction pour la collaboration '’fructueuse’’ avec le CCME, qui vise à améliorer davantage les conditions d'accueil de la communauté marocaine en Italie, relevant que cette coopération promeut aussi l’échange et le partage pour une gestion optimale.



M. Ricotti s’est, par ailleurs, félicité de l’intégration de la communauté marocaine, qui est fortement représentée en Italie et opérant dans différents secteurs.



La rencontre s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre le Patronat ACLI et le CCME en juillet 2023 lors d’une rencontre à Rabat, laquelle avait été marquée par la présentation de la publication intitulée "Du Maroc à l'Italie : guide pratique pour vivre en Italie", réalisée conjointement pour faciliter l'installation des Marocains en Italie. Elaboré en arabe et en italien, l'ouvrage fournit des informations utiles pour toute personne souhaitant vivre en Italie.