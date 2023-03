Rencontre à Francfort. "Entreprendre au Maroc: les secteurs porteurs"

06/03/2023

C’est à Francfort que le Cycle des Rencontres de la Fondation Trophées Marocains du Monde, a fait escale mercredi 1ermars autour du thème «Entreprendre au Maroc: les secteurs porteurs».



Cette rencontre, troisième du genre après celles de Londres et Bruxelles, vise à aller vers les Marocains du Monde pour tenter d’apporter des éclairages sur des sujets d’actualité relatifs à l’économie et à l’investissement des MRE en particulier.



Intervenant à la conférence, Ali Mehrez, Senior manager en charge des partenariats stratégiques à l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a réitéré l’engagement du gouvernement marocain à encourager les investissements des Marocains du Monde au Maroc.



Répondant à des interrogations de porteurs de projet, il a rappelé que le gouvernement et l’administration marocains s’évertuent à fournir toutes les informations nécessaires pour que les Marocains du Monde puissent réussir leurs projets d’investissement au Maroc. C’est le cas de l’AMDIE pour qui les investissements MRE sont très importants.



M. Mehrez a expliqué que l’Agence a pour mission d’éclairer les MDM sur les opportunités d’investissement et d’orienter au mieux les porteurs de projets. De son côté, la Consule du Maroc à Frankfurt a expliqué que les services consulaires reçoivent continuellement des porteurs de projet et déploient les efforts nécessaires pour répondre au mieux à leurs attentes. Elle a toutefois relevé que les informations étaient parfois difficiles à centraliser en raison du manque de coordination en matière de communication des divers intervenants.



Les représentants de banques marocaines et de la 13ème région MeM de la Confédération générale des entreprises marocaines ont également indiqué que quelques insuffisances de communication subsistaient entre les investisseurs porteurs de projet et certaines administrations, ce qui ralentissait quelquefois la concrétisation des investissements. Mais tous ont confirmé que les avancées et les progrès étaient énormes de la part des administrations marocaines.



Enfin, le président de la Fondation Trophées Marocains du Monde, Amine Saad, a rappelé que «ce cycle intervient suite au Discours Royal du 20 août 2022 où Sa Majesté a appelé à réfléchir à de nouveaux mécanismes d’encouragement de l’investissement MRE».