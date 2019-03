Rencontre à Dakhla sur les droits de l'Homme

La quatrième rencontre régionale des droits de l’Homme concernant, cette année, les régions de Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra, se tient les 9 et 10 mars à Dakhla, à l’initiative du Bureau central de la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’Homme.

Selon un communiqué des organisateurs, cette rencontre placée sous le signe "Un pas édifiant pour une pratique citoyenne des droits de l’Homme, avec des mécanismes juridiques maîtrisés", s’inscrit dans le cadre de la mise en application d’un partenariat entre la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’Homme et le ministère de la Justice au titre de l’année 2019.

Et d’ajouter que les travaux de cette rencontre s’articuleront autour de la défense des droits de l’Homme et leur promotion sur les plans économique et social, culturel et environnemental, selon une approche participative visant à appuyer la nouvelle orientation internationale en la matière, notant que cette nouvelle démarche vise à favoriser la consécration de la défense de ces droits en tant que responsabilité collective entre les institutions de l’Etat et les associations de la société civile.

Les participants à ce conclave seront répartis sur plusieurs ateliers de travail visant à consolider leurs compétences et leur qualification, en vue de l’activation de la démocratie participative à l’échelle locale, conclut le communiqué.