Renault et Managem signent un accord pour un approvisionnement durable en cobalt marocain

Sécuriser le sulfate de cobalt bas carbone produit au Maroc et construire une chaîne de valeur de la batterie plus durable et transparente

05/06/2022

Renault Group et Managem Group ont scellé, mercredi à Casablanca, un mémorandum d’entente (MoU) portant sur un approvisionnement durable en cobalt marocain destiné à la production de batteries électriques pour véhicules.



S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat stratégique entre l’acteur de l’industrie automobile et le groupe marocain opérant dans le secteur des mines et de l'hydrométallurgie, l’accord prévoit la fourniture par Managem de 5.000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025,rapporte la MAP.



En vertu de cette alliance, les deux groupes visent à sécuriser le sulfate de cobalt bas carbone produit au Maroc, à garantir la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des batteries électriques et à construire une chaîne de valeur de la batterie plus durable et transparente.



Ainsi, Renault Group s'assurera d’un approvisionnement significatif, représentant une capacité annuelle de production de batteries jusqu’à 15 GWh. Cette coopération directe entre un constructeur automobile et un acteur minier permet de garantir un système de traçabilité sur le long terme de la chaîne d’approvisionnement en cobalt pour batteries.



Elle vise également à réduire l’impact sur l’environnement, notamment grâce au savoir-faire de Managem Group dont l’efficacité énergétique des installations se traduit par l’optimisation des consommations et le recours croissant à des énergies vertes, dont plus de 80% d'origine éolienne.



Cet accord inclut notamment la possibilité pour Managem Group, Renault Group et ses partenaires de l’Alliance de développer des coopérations potentielles sur l’approvisionnement de sulfate de manganèse et de cuivre, ainsi que sur la revalorisation des matériaux de batteries en boucles courtes.



"C’est une nouvelle étape du partenariat stratégique entre le Maroc et Renault Group qui s’amorce, aujourd’hui, avec cet accord portant sur la valorisation de nos ressources minières pour accompagner le développement de la mobilité électrique et l’intégration en profondeur de la plateforme industrielle automobile nationale”, a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



Il a également souligné l'accélération de la transition vers l’électrification de la filière automobile marocaine avec un sourcing de cobalt marocain durable et performant pour les batteries électriques. "En même temps, nous travaillons pour positionner le Maroc en tant que producteur de batteries électriques et acteur de référence de la mobilité durable", a ajouté M. Mezzour.



Pour le directeur général de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri, cet accord, premier en son genre en termes d’intégration de matières premières dans l’industrie automobile marocaine, permettra à la filière automobile de se développer dans le cadre des objectifs de sourcing local.



A ce titre, M. Bachiri a rappelé qu’à fin 2021, Renault Group a réalisé un pourcentage d'intégration locale de 64%, pour un chiffre d’affaires de sourcing avoisinant les 1,32 milliard d’euros. “Nous avons pour objectif en 2025 d’atteindre les 2,5 milliards d’euros de sourcing local pour un taux d’intégration de 80% à horizon 2030”, a-t-il dit.



Pour sa part, le président directeur général de Managem Group, Imad Toumi, s’est félicité de ce partenariat stratégique scellé avec Renault Group qui va bien au-delà d’un simple accord commercial destiné à fournir le cobalt, minerai qui intervient de façon significative dans la chaîne de production de la batterie pour les véhicules électriques. Et d’ajouter qu’il s’agit d’un partenariat qui démontre le savoir-faire de Managem Group pour opérer et raffiner cette matière première suivant les normes et spécifications les plus exigeantes en termes de respect de l’environnement et de réponse à la qualité requise pour la fabrication des batteries.



Outre la fourniture en cobalt, M. Toumi a fait savoir que l’accord se base également sur son recyclage pour une gestion responsable de cette ressource naturelle épuisable, une fois qu’elle a été utilisée à la fin de vie des batteries, notant dans ce cadre que Managem Group entend développer dans les prochaines années une économie circulaire basée sur le cobalt.



De son côté, le directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO), Gianluca De Ficchy, a indiqué que "cet accord constitue une étape supplémentaire pour atteindre l’objectif de diminuer l’empreinte carbone de nos batteries et d’atteindre la neutralité carbone pour le groupe en Europe d’ici 2040, et dans le monde d’ici 2050".



"La traçabilité et la décarbonation des matières premières de nos batteries sont des enjeux cruciaux pour la mobilité électrique et la transition énergétique", a-t-il affirmé, ajoutant que l'Alliance s’assure ainsi un approvisionnement plus proche de notre écosystème de fabrication de batteries électriques en Europe et à bas carbone.



Cet accord viendra soutenir le développement de l’industrie automobile marocaine et renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme de production et d’exportation d’équipements, de véhicules automobiles et maintenant de matériaux stratégiques et critiques d’origine marocaine comme le cobalt, le manganèse et le cuivre pour la fabrication des batteries.



Après une étude d’ingénierie, Managem Group prévoit d’investir dans la construction d’une future usine située au sein du complexe industriel de Guemassa au Maroc afin de transformer le minerai de cobalt en sulfate de cobalt.