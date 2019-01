Renard : Le Maroc, un outsider lors de la prochaine CAN

23/01/2019 Libé

Pour le sélectionneur national, Hervé Renard, le Maroc fera partie des « outsiders » lors de la prochaine CAN qui aura lieu l’été prochain en Egypte.

Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, Renard, double lauréat de la Coupe d’Afrique des nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, a affirmé que « le Maroc, avec l’Algérie, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et d’autres, fait partie des gros outsiders (...). On va aller en Egypte pour faire une belle CAN. Dire qu’on va la gagner, c’est autre chose ».

Et d’ajouter qu’«on ne sera pas chez nous, et on sait qu’à l’extérieur, c’est toujours plus compliqué. On en saura un peu plus, après le tirage au sort de la phase finale, le 9 avril prochain"

D’après Hervé Renard, les deux favoris de la prochaine CAN prévue du 15 juin au 13 juillet 2019 sont «l'Egypte, bien sûr, et le Sénégal».