Remue-ménage dans la Fédé de boxe

03/08/2021

La Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) a décidé, lors d'une réunion d'urgence tenue samedi, de dissoudre la Direction technique nationale (DTN), y compris les cadres en charge des équipes nationales et de geler toutes ses activités jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire, prévue en septembre prochain.



"Suite aux mauvais résultats réalisés aux JO de Tokyo qui étaient en deçà des prévisions, le bureau fédéral a tenu une réunion d'urgence, à l'appel du président de la FRMB, consacrée à l'examen des causes ayant conduit à cet échec inattendu", indique un communiqué de l'instance fédérale.



"En vertu des prérogatives que lui confère l'article 24 des statuts de la FRMB, il a été décidé, après un débat approfondi et avec l'approbation des membres du bureau fédéral, de dissoudre la DTN, y compris l'ensemble des cadres en charge des équipes nationales et de geler toutes les activités, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire prévue en septembre prochain", poursuit la même source.



Le noble art marocain est sorti bredouille de l'édition de Tokyo, après l'élimination des six pugilistes qui étaient en lice, en l'occurrence Mohamed Hammout (moins 57 kg), Mohammed Assaghir (75-81 kg), Abdelhaq Nadir (57-63 kg), Rabab Cheddar (51 kg), Youness Baalla (81-91 kg) et Oumaima Bel Habib (69 kg).