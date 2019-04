Remise du Grand prix national de la presse agricole et rurale

20/04/2019

La 6ème édition du Grand prix national de la presse agricole et rurale a été remportée, dans la catégorie presse écrite et électronique, par Abdelhak El Odaimi (Rissalat Al Ouma) pour son article «La formation agricole: refuge des jeunes cherchant l'insertion dans le marché de travail» et dans la catégorie presse audiovisuelle, par Slaoui Imane de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) pour son émission «Le Maroc agricole».

La remise de ces prix s'est déroulée lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Culture et de la Communication et le secrétaire d’Etat chargé du Développement rural et des Eaux et Forêts en marge de la 14ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2019).

Dans la catégorie presse écrite et électronique, le deuxième prix a été décerné à Jaouhari Mehdi de «La Vie Eco» alors que le troisième prix est revenu à Es-Sette Nargys de «Food Magazine».

Concernant la catégorie presse audiovisuelle, le deuxième et le troisième prix sont revenus respectivement à Jamaâ Goulahsen de 2M et à Ennamat Mohamed de la SNRT-Tamazight.

Le coup de cœur de cette édition a été décerné à Eddamiri Yassine de Hibapress.

«Ce Grand prix a réussi à occuper au fil des années une place exceptionnelle entre les autres prix de la presse nationale, eu égard à la qualité des sujets traités relatifs au domaine de l'agriculture et du développement rural», a souligné le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, dans une allocution lue en son nom.

Durant ces dernières années, a-t-il poursuivi, les couvertures médiatiques de l'agriculture ont soutenu significativement les projets agricoles, notamment après le lancement, en 2008, du plan Maroc vert (PMV).

Elles permettent également de jeter la lumière sur les conditions de vie de la population rurale qui déploie des efforts considérables en vue de réaliser le développement rural escompté, atteindre les objectifs fixés et faire de l'agriculture une locomotive de croissance économique.

De son côté, le ministre de la Culture et de la Communication a mis l'accent sur l'importance de ce grand prix qui accompagne les différents chantiers et l'actualité du secteur agricole marocain, en particulier le PMV.

Cette cérémonie de remise des prix, a-t-il noté, constitue une occasion de rendre hommage aux femmes et hommes de la presse qui braquent les projecteurs sur le développement et l'évolution du secteur agricole et le monde rural.