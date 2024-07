Remise des trophées aux vainqueurs du Championnat national scolaire

19/07/2024

La finale du Championnat national scolaire 2023-2024 s’est clôturée mercredi à Casablanca avec la remise des trophées aux vainqueurs des différentes disciplines programmées, à savoir le rugby, le basketball 3x3, le tennis de table et le volleyball de plage.



Au rugby, l’équipe masculine représentant l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région Casablanca-Settat (AREF) a remporté cette compétition devant les équipes de l’AREF de Marrakech-Safi (2ème place) et l’AREF de l’Oriental (3ème place).



Idem pour le rugby féminin où la première place du podium est revenue à l’équipe représentant l’AREF de Casablanca-Settat, suivie en seconde place par l’équipe de l’AREF Draâ-Tafilalet et l’AREF de Marrakech-Safi, troisième.



Pour ce qui est du basketball féminin 3x3, l’équipe de l’AREF de Tanger-Tétouan-Al Hociema s’est adjugé la première place, devant celles de l’AREF de Casablanca-Settat et de l’AREF de Marrakech-Safi.

Toujours dans la même discipline, l’équipe masculine de l’AREF de Rabat-Salé a eu le dernier mot face à celles de l’AREF de Marrakech-Safi (2ème) et de l’AREF de Fès-Meknès (3ème).



Concernant le tennis de table (championnat individuel), Mohamed Bilal Kourmaj (AREF de Béni Mellal-Khénifra) a remporté la compétition face à Yahya Dahbi de l’AREF de Fès-Meknès (2ème) tandis que la troisième place a été occupée ex aequo par Walid Afoui de l’AREF de Casablanca-Settat et Ali Nassiri de l’AREF de Fès-Meknès.



Pour le tennis de table féminin, toujours dans la même catégorie, la première place est revenue à Hiba Zaamoune (AREF de Rabat-Salé), suivie par Selma Fassi Fihri (AREF de Fès-Meknès), alors que la troisième place a été attribuée ex aequo à Houda Ben Abdellah (AREF de Casablanca- Settat) et Ihssane Boutacer (AREF de Béni Mellal-Khénifra).



Toujours dans la même discipline, cette fois-ci au double masculin, la compétition a été remportée par l’AREF de Fès-Meknès, suivie par l’AREF de Béni Mellal-Khénifra, alors que la troisième place est revenue ex aequo aux Académies de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra.



Côté double féminin, la première place est revenue à l’AREF de Fès-Meknès, devant l’AREF de Casablanca-Settat tandis que les joueuses représentant les Académies de Tanger-Tétouan-Al Hociema et Souss-Massa ont décroché ex-aequo la troisième place.



Le volleyball de plage masculin a connu le triomphe de l’équipe représentant l’AREF de Casablanca-Settat, face à celle de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra (2ème) et en troisième place l’AREF de Tanger-Tétouan-Al Hociema.



Quant à la compétition féminine dans cette discipline, elle a été marquée par la victoire de l’équipe de l’AREF de Tanger-Tétouan-Al Hociema, suivie par l’AREF de Casablanca-Settat et l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra (3ème).



Organisée en présence notamment du directeur de la promotion du sport scolaire au ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abdeslam Mili et du directeur de l’AREF de Casablanca-Settat, Abdelmoumen Taleb, cette finale a été marquée par la remise des trophées aux équipes lauréates ainsi que par un hommage à de nombreux cadres de l’éducation nationale en reconnaissance de leurs contributions en faveur de la promotion du sport scolaire.



Dans une déclaration à la MAP, M. Mili a indiqué que son ministère a mis sur pied un programme national en matière de sport scolaire permettant aux élèves de participer à des compétitions de haut niveau tout en favorisant la promotion de l’activité sportive dans les établissements scolaires.



Et d’ajouter que cette finale du championnat scolaire qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, a été marquée par une forte compétition, relevant l’importance du sport scolaire dans la valorisation des talents et vocations des élèves.



Ce championnat a été organisé par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire et en coordination avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat.



Plus de 500 élèves nés en 2006/2007/2008 ont pris part à ce championnat. Ils représentent les régions de Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet, Oriental, Marrakech-Safi, Souss-Massa, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Laâyoune-Sakia El Hamra et Casablanca-Settat.