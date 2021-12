Remise des prix du concours de réalisation de capsules vidéo

27/12/2021

Une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours pour la réalisation de capsules vidéo sur la participation citoyenne des jeunes et des femmes a été organisée jeudi à Oujda. Il s’agit de l’étudiant Jawad Koudad, qui a réalisé une capsule vidéo intitulée “Quandest ce que tu commenceras toi aussi ?”, d’Ilham Belakrim, avec la capsule “Une parmi d’autres” et de Hamza Zaghyoun, auteur d’une capsule intitulée “Où que nous soyons, nous pouvons créer la différence”. Ces capsules qui seront largement diffusées à travers les réseaux sociaux et sites web des partenaires de ce projet, visent la promotion de la participation citoyenne des femmes et des jeunes et ont pour objectif de véhiculer des témoignages ou des messages sur les comportements et attitudes citoyennes de la population dans ce cadre. Ce concours a été organisé par les deux associations partenaires Oujda Ain Ghazal 2000 (OAG 2000) et l’Association de coopération pour le développement et la culture (ACODEC). Cette initiative a été initiée en partenariat avec l’Université Mohammed Premier d’Oujda, dans le cadre du projet “Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique au niveau communal, provincial, régional et national pour contribuer à la réduction des inégalités socioéconomique au Maroc”, mis en œuvre en partenariat avec OXFAM-Maroc et MPDL, avec l’appui financier de l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID).